CBMM avança em sua estratégia de crescimento e diversificação

A CBMM, empresa brasileira e líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, encerrou 2025 — ano em que completou 70 anos de atuação — com resultados expressivos e avanços em sua estratégia de crescimento sustentável do mercado de Nióbio.

A trajetória da Companhia está diretamente associada a uma agenda consistente de tecnologia e inovação, sustentada por seu Programa de Tecnologia. O Programa reúne projetos voltados à ampliação das aplicações do Nióbio e ao desenvolvimento de novos materiais, em parceria com universidades, centros de pesquisa e clientes internacionais. Atualmente, o programa reúne mais de 200 projetos e conta com investimentos anuais entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões. Ao longo dos últimos anos, essa atuação consolidou parcerias estratégicas, estruturou linhas de pesquisa e contribuiu para a diversificação da receita da empresa e a inserção do Nióbio em novas cadeias produtivas.

A indústria siderúrgica permanece como o principal mercado de destino dos produtos da CBMM. Ao mesmo tempo, o avanço tecnológico e a expansão das aplicações do Nióbio têm impulsionado sua presença em outros segmentos. Atualmente, 75% da receita da CBMM está associada à siderurgia, enquanto 25% já provêm de novos materiais e aplicações.

Nesse contexto, a CBMM vem fortalecendo sua atuação em áreas como mobilidade elétrica, armazenamento de energia, data centers, eletrônicos e materiais avançados. A expansão dessas frentes reflete a estratégia de expandir o portfólio de aplicações do Nióbio e apoiar o desenvolvimento de soluções alinhadas a desafios globais, como eficiência energética e descarbonização da indústria.

Outro destaque do período foi a renovação da parceria público-privada entre a CBMM e a Codemig (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais) visando o aproveitamento do Nióbio das minas de Araxá (MG). Pelo contrato, o prazo da parceria foi estendido por 30 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 15, o que pode levar sua vigência até 2070.

A extensão da parceria reforça a estratégia de longo prazo da CBMM de atender às necessidades de seus clientes ao redor do mundo, com um portfólio completo de produtos de Nióbio de alta qualidade.

ESG e estratégia de descarbonização

A sustentabilidade permanece integrada à estratégia corporativa da CBMM, orientando suas operações e sua atuação junto a clientes, fornecedores e parceiros ao longo de toda a cadeia de valor.

A agenda ESG da Companhia está estruturada em quatro frentes prioritárias, jornada integrada de descarbonização, sustentabilidade como alavanca de negócios, cadeia de fornecimento responsável e responsabilidade social corporativa voltada ao desenvolvimento das comunidades onde atua.

Em 2025, a CBMM anunciou a meta intermediária de reduzir em 30% a intensidade das emissões dos escopos 1 e 2 até 2030, reforçando o compromisso público de alcançar a neutralidade de carbono nesses escopos até 2040.

Nos últimos 10 anos, a Companhia já reduziu em 55% suas emissões diretas e indiretas (escopos 1 e 2). A jornada de descarbonização combina a substituição de combustíveis fósseis por alternativas renováveis, a eletrificação de processos industriais e ganhos de eficiência operacional. Entre as principais iniciativas estão a substituição do GLP por biometano, do coque por carvão vegetal renovável e a ampliação da eletrificação de equipamentos industriais.

Além dos avanços em suas próprias operações, a CBMM segue desenvolvendo soluções que contribuem para ganhos de eficiência energética e redução de emissões em diferentes cadeias produtivas.

A atuação social da Companhia permaneceu como parte estruturante de sua estratégia de longo prazo, com apoio a iniciativas de transformação social, especialmente em Araxá, nos pilares de educação, saúde, esporte, cultura e empreendedorismo. A história da CBMM está profundamente conectada ao desenvolvimento do município, com foco na geração de impacto positivo, significativo e duradouro para a comunidade.

Em 2025, a empresa destinou R$ 42 milhões, por meio de investimentos diretos e incentivados, a mais de 90 iniciativas e projetos que beneficiaram mais de 1 milhão de pessoas. Cerca de 70% dos projetos foram executados em Araxá, reforçando o compromisso contínuo da Companhia com o desenvolvimento socioeconômico local.

Resultados de 2025

A CBMM alcançou, em 2025, um resultado histórico ao superar, pela primeira vez, a marca de 100 mil toneladas de ferronióbio equivalente em vendas ao mercado, registrando crescimento de 4,7% em relação a 2024.

O desempenho reflete a estratégia de investimentos contínuos em capacidade produtiva, aliada à atuação integrada dos times técnico e comercial na expansão de mercados e aplicações por meio de ações de inserção. A Companhia mantém uma estrutura instalada de 150 mil toneladas anuais, volume superior à demanda global, que no período foi de 133 mil toneladas.

A receita líquida somou R$ 14,5 bilhões, representando um avanço de 8,3% na comparação com 2024. O EBITDA atingiu R$ 10,2 bilhões e o lucro líquido totalizou R$ 6,4 bilhões, evidenciando a solidez operacional e a disciplina estratégica da empresa. Em 2025, a CBMM investiu R$ 1,1 bilhão em Capex, reforçando seu compromisso com o crescimento sustentável e competitividade de longo prazo.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM atende mais de 500 clientes em 50 países. Com sede no Brasil e escritórios regionais na Holanda, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece tecnologia aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Desde a sua fundação, há mais de sete décadas, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa tem uma atuação focada na pesquisa e no desenvolvimento de novas aplicações, seja na siderurgia ou em novos materiais, atuando através de parcerias com clientes, instituições de pesquisas e investimentos estratégicos em empresas e startups.