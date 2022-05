CBMM, COMPDEC e Corpo de Bombeiros de Araxá iniciam nova etapa de Campanha de Prevenção de Riscos

A próxima ação do projeto de preparação e promoção à cultura de prevenção de riscos, empreendido pela CBMM, acontece entre os dias 2 e 6 de maio. Essa etapa conta com apresentações das peças teatrais “Cuidado, amigo. Perigo!” e “Uma aventura saborosa”, do grupo Reticências de Teatro de Belo Horizonte, e com a distribuição de cartilhas educativas para alunos de escolas rurais do município.

As instituições de ensino que participam da ação fazem parte do projeto de Educação Ambiental da CBMM “Cientistas do Cerrado”. Nesta etapa, estão sendo contempladas cinco escolas da zona rural de Araxá: Escola Municipal Antônio Augusto de Paiva, Escola Municipal Eunice Weaver, Escola Municipal Francisco Primo de Melo, Escola Municipal Padre Inácio e Escola Municipal José Bento.

Projeto de Preparação e Promoção à Cultura de Prevenção de Riscos

O projeto é fruto de uma parceria entre CBMM, Secretaria de Educação de Araxá, Corpo de Bombeiros e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). O lançamento da campanha aconteceu em novembro de 2021, com uma Aula Inaugural sobre Cultura de Prevenção de Acidentes, voltada para alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professora Romália Porfirio de Azevedo Leite, em Araxá.

A ação preventiva de riscos tem como foco o público escolar e tem o objetivo de evitar o impacto adverso de ameaças, ampliando a segurança da cidade, além de fazer parte também da missão dos serviços da Defesa Civil, com o intuito de preparar a comunidade para o enfrentamento de riscos do cotidiano.

O Capitão do Corpo de Bombeiros de Araxá, Thiago Augusto Pereira, comenta os desdobramentos da campanha. “As ações do Projeto de Preparação e Promoção à Cultura de Prevenção de Riscos são uma atividade de extrema relevância por levar às crianças, futuras cidadãs, de forma divertida e didática, a importância das ações preventivas. A disseminação de tais ensinamentos melhora como um todo a vida em comunidade. Os reflexos positivos esperados vão desde a redução dos acidentes até a melhor utilização do número de emergência “193”, reduzindo, por exemplo, a incidência de trotes. Uma população mais bem instruída e bem informada permite também a prestação de um serviço de melhor qualidade, uma vez que otimiza os atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros.”

Cartilha

A Campanha de Prevenção de Riscos tem como material informativo uma cartilha que visa promover a cultura de prevenção para o público infanto-juvenil. O guia impresso, com conteúdos lúdicos que facilitam o aprendizado, foi produzido pela equipe de Educação Ambiental da CBMM, juntamente com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, e pretende levar à comunidade escolar um compilado de informações didáticas sobre como se proteger de perigos como choques elétricos, queimaduras, afogamento e intoxicação.

Rogério Contato, Diretor Industrial da CBMM, enfatiza a força da parceria. “O apoio da Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação de Araxá e Corpo de Bombeiros é muito importante para o nosso compromisso com ações voltadas para a educação de crianças, jovens e adolescentes. Entendemos que ao ampliar o acesso à informação desse público, contribuiremos para a formação de gerações cada vez mais preparadas para lidar com os desafios do dia-a-dia.”

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. A companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM apoia iniciativas que visam o desenvolvimento socioeconômico, cultural e esportivo nos locais onde atua, buscando beneficiar essas comunidades e auxiliar na formação das próximas gerações. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center

