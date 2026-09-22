CBMM contribui para a conservação da flora nativa do Cerrado

Quem caminha pelas ruas, praças e avenidas de Araxá convive diariamente com espécies típicas do Cerrado, como ipês de diversas cores, pata-de vaca, uvaia, pau-ferro, sibipiruna, nêspera, pitanga, jacarandá e outras. Essas árvores fazem parte da paisagem da região e ajudam a preservar um dos biomas mais ricos em biodiversidade do país. O Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, convida à reflexão sobre a importância da conservação desse patrimônio natural.

Em Araxá, a valorização e a conservação das árvores e do Cerrado fazem parte da atuação da CBMM há décadas. A companhia desenvolve iniciativas voltadas à proteção da biodiversidade, com ações de conservação de áreas naturais, recuperação ambiental, pesquisas sobre fauna e flora, produção de mudas de espécies nativas e programas de educação ambiental.

Para Lessandro Tadeu de Melo Rezende, Coordenador de Desenvolvimento Ambiental da CBMM, esse trabalho reflete uma abordagem ampla e contínua de preservação ambiental. “A atuação da CBMM na conservação da flora e espécies nativas do cerrado de Araxá e região vai muito além do plantio de árvores. Ela envolve pesquisas, produção de mudas, preservação, recuperação de áreas e conscientização da população. É um trabalho permanente que contribui para a preservação da biodiversidade e para que as futuras gerações também possam conviver com a riqueza natural da nossa região”, afirma.

No Centro de Desenvolvimento Ambiental (CDA) da CBMM são desenvolvidas iniciativas voltadas à conservação da biodiversidade, como o Viveiro de Conservação da Flora do Cerrado, o Criadouro Conservacionista de Fauna Silvestre as atividades de Educação Ambiental que complementam as ações de preservação desenvolvidas pela Companhia.

Em 2025, o Viveiro produziu mais de 600 mil mudas de 145 espécies, o maior volume anual já registrado. Atualmente, cerca de 270 espécies vegetais são estudadas, das quais 224 já foram reproduzidas com sucesso, incluindo espécies emblemáticas do Cerrado, como o ipê-amarelo, contribuindo para iniciativas de restauração ambiental e conservação dos ecossistemas locais. E o trabalho começa muito antes do plantio. As equipes realizam a coleta de sementes em um raio de até 80 quilômetros de Araxá e acompanham todas as etapas do desenvolvimento das espécies, contribuindo para ações de conservação, recuperação ambiental e fortalecimento da biodiversidade regional.

“Muitas espécies do Cerrado ainda contam com poucas referências técnicas disponíveis, o que torna necessário o desenvolvimento contínuo de estudos e experimentações voltados ao aperfeiçoamento de métodos de germinação, reprodução e cultivo – contribuindo para ampliar o conhecimento sobre a flora nativa”, explica Lessandro.

A conservação também passa pela conscientização da população. Um dos destaques é o projeto Cientistas do Cerrado, que já impactou mais de 80 mil alunos, professores e moradores de Araxá por meio de atividades de educação ambiental. O programa busca aproximar a comunidade da biodiversidade local e fortalecer a valorização do Cerrado.

A relação da CBMM com as árvores também faz parte da história da empresa. Desde 1975, visitantes, colaboradores e pessoas que participaram da trajetória da companhia deixam sua marca por meio do plantio de mudas. Atualmente, essas árvores fazem parte da paisagem da empresa e carregam histórias construídas ao longo de décadas.

“Cada muda plantada representa mais do que um gesto simbólico. Representa memória, compromisso e a certeza de que o futuro também se constrói com cuidado. É um legado vivo que cresce a cada ano e acompanha a evolução da empresa”, destaca.

De acordo com Lessandro, as árvores contribuem para tornar os ambientes mais agradáveis e fortalecem a conexão entre as pessoas e a natureza. “Conservar a biodiversidade é parte do compromisso da CBMM com o desenvolvimento sustentável e com as futuras gerações. Valorizar as árvores e as espécies nativas do Cerrado é contribuir para a manutenção de todo o ecossistema, da qualidade de vida e da riqueza natural que caracteriza nossa região.”