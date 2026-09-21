Dia da Árvore é celebrado com plantio e educação ambiental no Parque do Cristo





Plantar uma árvore e poder voltar, daqui a alguns anos, para vê-la crescida. Foi essa experiência que cerca de 40 alunos da Escola Municipal Aziz J. Chaer vivenciaram nesta segunda-feira (21), Dia da Árvore, durante o projeto “Plantando Hoje um Amanhã Melhor”, realizado pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Turismo no Parque do Cristo.



Crianças de 8 e 9 anos participaram do plantio de mudas de espécies do Cerrado, entre frutíferas e floríferas, como amora, ameixa e ipê. Ao todo, foram plantadas 50 mudas e cada aluno recebeu uma plaquinha com seu nome junto à árvore, criando um vínculo com aquele espaço e com o cuidado com o meio ambiente.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo integra as comemorações do Mês Mundial do Turismo e do Dia da Árvore e escolheu como cenário um dos principais espaços verdes e turísticos de Araxá. Para a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, a proposta é também estimular a ocupação e o sentimento de pertencimento ao Parque do Cristo. “É um espaço verde dentro da nossa cidade e queremos que as pessoas vivenciem cada vez mais esse lugar. Essas crianças estão deixando aqui algo que poderão acompanhar crescendo e que passa a fazer parte da história delas também”, destaca.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Santos Martins, ressaltou que a atividade permite falar sobre a importância das árvores de uma forma que as crianças podem experimentar na prática. “As árvores são fundamentais para a cidade, para o equilíbrio ambiental e para a qualidade de vida. Quando uma criança participa do plantio, ela entende de uma maneira muito concreta que também pode contribuir para cuidar e preservar o ambiente onde vive”, afirma.



Para a diretora da Escola Municipal Aziz J. Chaer, Maria José Jesus Marques, a atividade também representa uma experiência de cidadania. “A educação ambiental vai além da sala de aula. Quando a criança participa, planta a sua muda e entende a importância de cuidar dela, estamos trabalhando consciência, responsabilidade e pertencimento. É uma experiência que elas levam para a vida”, ressalta.



O projeto contou com a participação das Secretarias Municipais de Turismo, Educação, Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária e Serviços Urbanos, além da Assistência Social através da Casa do Pequeno Jardineiro e de parceiros da iniciativa privada.

