CBMM destina aporte financeiro para projeto de segurança nas instalações da Santa Casa de Araxá

A CBMM assinou um contrato de doação de verba para a Santa Casa de Araxá no valor de R$ 988.497,40. O novo recurso será integralmente investido em obras de adequação e segurança, o que permitirá a continuidade das atividades do hospital de forma segura, bem como a melhoria na qualidade da assistência ao usuário.

Após levantamento feito pelo Departamento de Manutenção Técnica da Santa Casa, foram identificadas algumas demandas prioritárias, que farão parte do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio do hospital e serão executadas em cinco etapas. São elas:

1. Atualização do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;

2. Execução do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;

3. Conclusão da obra do telhado do prédio antigo, telhado do Posto 5, instalação de hidrantes e adequação das rampas de acesso;

4. Concretagem do Pátio Central;

5. Reforma com reforço no muro ao lado da maternidade;

6. Correção e adequação das instalações elétricas da maternidade.

A Santa Casa de Araxá completa, neste ano, 137 anos de história, e é de extrema importância para os municípios da microrregião de Araxá. São 310 colaboradores, 74 leitos e um atendimento médio diário de 60 pacientes. Durante a pandemia, o hospital interrompeu o pronto atendimento e ficou fechado, exclusivamente, para o tratamento de pacientes com Covid-19.

A Presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa de Araxá, Elaine Di Mambro, fala sobre a atual situação das instalações do hospital. “Temos instalações muito antigas, pois no passado a prevenção de incêndios não era uma preocupação. Hoje, adotamos postura rigorosa e seguimos as regras de segurança. Temos outro prédio construído, com apenas 50% dele em funcionamento, que também foge às regras estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros para que possamos adquirir o AVCB.”

Alvaro Rezende, da área de Relacionamento com a Comunidade da CBMM, fala da necessidade iminente de reformas prediais nas instalações. “A CBMM sabe da importância do hospital da Santa Casa para a cidade de Araxá e região. As obras e reformas trarão mais segurança tanto para os funcionários quanto para os pacientes. Entendemos que esse projeto permitirá que a instituição continue desenvolvendo seu trabalho de forma segura e ajudando a comunidade.”

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. A companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM apoia iniciativas que visam o desenvolvimento socioeconômico, cultural e esportivo nos locais onde atua, buscando beneficiar essas comunidades e auxiliar na formação das próximas gerações. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center

