CBMM doa 10 mil novos testes rápidos para o controle da Covid-19 em Araxá

A CBMM realizou nesta sexta-feira, 11, a doação de mais um lote de 4 mil testes rápidos (antígeno) para detecção da Covid-19, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Araxá. Mais testes serão disponibilizados em breve, totalizando 10 mil novas unidades. O intuito é dar continuidade ao apoio no combate à doença por meio da testagem rápida. Do início da pandemia até o momento atual, a companhia já doou aproximadamente 50 mil testes.

De acordo com o diretor industrial da CBMM, Rogério Contato, a doação reforça a parceria da empresa com a Prefeitura Municipal de Araxá na busca pelo bem-estar e segurança de toda a comunidade.

“Em continuidade com os esforços de controle da Covid-19 em Araxá, estamos contribuindo com a doação de testes essenciais para o enfrentamento da doença. Na CBMM, estamos mantendo todas as medidas implantadas nas diversas áreas do Complexo Industrial, incluindo os prestadores de serviços, para a contenção do coronavírus. Nesse momento, todo o esforço e conscientização é essencial, para que juntos possamos vencer esse cenário de pandemia”, diz.

Para o prefeito Robson Magela “a CBMM reitera a sua importante parceria com a nossa gestão, contribuindo novamente com as ações de combate e prevenção ao coronavírus”. Ele concorda que a nova doação de testes rápidos de Covid-19 vem em boa hora, “pois a demanda aumentou muito, neste início de 2022, com a variante ômicron, e soma-se às estratégias adotadas pela nossa equipe de Saúde, que não tem medido esforços nesse período de pandemia”.

A secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, reforça que a parceria com a CBMM para a doação dos testes rápidos é bem-vinda e explica que a testagem é uma das ações mais importantes para o controle da pandemia. “Tendo um resultado rápido, conseguimos manter o paciente isolado e monitorado, contribuindo com a diminuição do índice de contaminação.” Segundo a secretária, esse tem sido o principal desafio da pasta, neste início de 2022.

Desde o início da pandemia, a CBMM já destinou cerca de R$23 milhões para iniciativas de combate à Covid-19 em todo país. Nos últimos dois anos, a Companhia doou para a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, além dos testes rápidos, 24 respiradores, equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais de apoio para a vacinação.