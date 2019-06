CBMM doa 850 mil reais para a Santa Casa de Araxá

A reunião contou com a participação do atual provedor da “Santa Casa”, Sebastião dos Reis, da diretora superintendente do hospital, Larissa Borges de Rezende, do provedor da gestão anterior, Antônio Ribeiro, da promotora, Dra. Mara Lúcia Dourado, e da secretária municipal de Saúde de Araxá, Diane Dutra.

A ação visa contribuir com a manutenção do hospital, que é referência em atendimento para a população de Araxá. Desta forma, a CBMM, somando forças com outras entidades, reforça seu engajamento com as demandas sociais do município, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida de seus colaboradores e da comunidade em geral.

De acordo com a promotora Dra. Mara Lúcia Dourado, o repasse representa um avanço para o hospital. “A Santa Casa de Misericórdia é um patrimônio de Araxá. Presta um serviço de saúde de extrema necessidade, importância e qualidade para os usuários do SUS de toda a região. A exemplo do que ocorre com a grande maioria dos hospitais brasileiros, a Santa Casa vem enfrentando sérios problemas financeiros que comprometem o atendimento da população. O repasse feito pela CBMM, somado aos investimentos públicos e de outros segmentos, garante a continuidade das atividades do hospital em benefício do cidadão. Cumpre salientar que a parceria firmada entre o hospital e a empresa vai além do viés financeiro. Percebe-se, nitidamente, um canal de diálogo, troca de experiências, sugestões, fatores que podem contribuir de forma significativa para o avanço do hospital. A empresa cumpre com sua responsabilidade social. Ganha o hospital. Ganha o cidadão”, disse a promotora.

Para o provedor Antônio Ribeiro da Silva, a parceria entre o hospital e a Companhia é fundamental. “A Santa Casa de Misericórdia de Araxá para cumprir sua missão em prestar serviços de saúde eficaz, resolutivo e com qualidade, conta com o apoio das empresas e comunidade. Destacamos nestas parcerias, a importância fundamental da empresa CBMM para a sobrevivência deste hospital, sempre dando apoio com recursos financeiros para os projetos de melhorias de suas instalações físicas, o setor de imagem com implantação da ressonância magnética, tomografia, os projetos de oncologia, a endoscopia e colonoscopia, e a participação no custeio financeiro para pagamento de suas obrigações tributárias, 13º salários e outros”, disse o provedor.