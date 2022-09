CBMM, em parceria com o SENAI, anuncia mais uma turma para o curso de Mestre de Obras

Estão abertas as inscrições para o curso de Mestre de Obras, oferecido pelo SENAI de Araxá em parceria com a CBMM, por meio do Programa de Qualificação Profissional gratuito. O objetivo é que os alunos possam se capacitar profissionalmente para futuras oportunidades no mercado de trabalho. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 2 de outubro, via internet, no site do SENAI de Araxá – www.senaiaraxa.com .

Para Jefferson de Campos Cordeiro, Gerente do SENAI Araxá, trata-se de uma ótima oportunidade, levando em consideração às demandas atuais do município. “Em Araxá, as áreas que mais demandam profissionais no mercado atual são metalmecânica, eletroeletrônica e construção civil. Dessa forma, a parceria entre CBMM e SENAI apoia o crescimento regional através da qualificação profissional em ocupações como a de Mestre de Obras. Acreditamos que essa oportunidade de qualificação formará profissionais preparados para o trabalho local.”

Os candidatos devem ter idade igual ou superior a 18 anos e residir em Araxá. As aulas terão início no próximo dia 24 de outubro. Thiago Amaral, gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico da CBMM, fala da contribuição para a comunidade de Araxá. “Esta parceria com uma das principais instituições educacionais do país garante mais conhecimento e autonomia para a comunidade de Araxá. A parceria também é uma forma de impulsionar o desenvolvimento social e econômico da nossa região.”

Dúvidas sobre o curso de qualificação profissional podem ser explicadas pelo telefone (34) 3662-4194.