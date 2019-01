CBMM faz repasses de quase R$15 milhões para Araxá

A CBMM fez várias parcerias financeiras com entidades de Araxá, no final do ano passado. As ações foram oficializadas através de duas reuniões na sede da Companhia.

Primeira reunião.

A primeira contou com as presenças do Prefeito Aracely de Paula, da Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Regia Cortes Aguiar, da Secretária Municipal de Educação Gessy Glória Lemos e do Secretário Municipal de Obras Públicas Sebastião Donizette.

Pela CBMM estiveram presentes o Diretor Industrial Rogério Contato, o Diretor de Tecnologia Marcos Stuart, o Gerente de Produção e Beneficiamento Mineral Adriano Rios, o Gerente de Desenvolvimento de Pessoas Luiz Thomé de Melo, o Advogado Guilherme Oliveira Silva e a Assistente Social Jaqueline Santana.

Foram feitos os seguintes repasses:

R$ 2.2 milhões para a restauração do Museu Dona Beja;

R$ 703 mil para a compra e restauração das Obras do artista Calmon Barreto.

Ainda haverá outro repasse no primeiro trimestre de 2019:

R$ 2 milhões para a construção da Unidade da Escola Infantil Dom pixote.

Segunda reunião.

A segunda reunião aconteceu na sequência e contou com as presenças do Prefeito Aracely, da representante do Ministério Público Dra. Mara Dourado, representantes do Fundo da Criança e do Adolescente e Fundo do Idoso, Cristiane Pereira e Sander Carlos de Souza, respectivamente.

Foram repassados às entidades:

R$ 5 milhões para o Fundo da Criança e Adolescente;

R$ 5 milhões para o Fundo do Idoso.

Após os agradecimentos do Prefeito e representantes das entidades, ao final de cada reunião, o Diretor Rogério Contato agradeceu as presenças das autoridades e ratificou o compromisso da empresa para com a cidade de Araxá, durante o ano de 2019.