CBMM homenageia metalúrgicos com apresentação especial da Orquestra Ouro Preto

Nesta quinta-feira, 21 de abril, é comemorado o Dia do Metalúrgico, data muito relevante para a CBMM que tem a atividade como uma das principais para a obtenção dos produtos industrializados de Nióbio. Para prestar uma belíssima e justa homenagem aos profissionais que trabalham com o manejo de metais, a Companhia firmou parceria com a Orquestra Ouro Preto e gravou, no Parque dos Metalúrgicos de Ouro Preto, uma interpretação inédita de duas músicas, uma clássica e uma de rock, unidas harmonicamente em um arranjo construído especialmente para a ocasião. O objetivo foi conectar as duas composições musicais como forma de homenagear os profissionais que são especialistas em ligas.

Para o diretor artístico e regente titular da Orquestra Ouro Preto, Rodrigo Toffolo, “estar ao lado da CBMM é motivo de orgulho, melhor ainda celebrando essa forçamotriz tão importante que são os metalúrgicos. Para tanto, preparamos um “mashup” entre dois grandes clássicos da música para provar que universos diversos “dão liga”. Uma mistura inusitada entre um clássico de Edward Grieg e o ritmo pulsante de “Rock Around The Clock” mostram que justapor tradição e modernidade são uma ótima receita para surpreender e inovar”.

A parceria entre a CBMM e a Orquesta Ouro Preto para a homenagem aos metalúrgicos já é histórica. Teve início em 2020, no início da pandemia, com uma ação especial conectando a música clássica ao metal, em que cada membro da Orquestra estava em sua própria casa, respeitando o distanciamento social. Em 2021, o foco foi a demonstração ampla do resultado do trabalho desses profissionais. Agora, é reforçado o conceito da liga.

O Dia do Metalúrgico é comemorado anualmente e homenageia todos os profissionais que atuam nos diversos campos da metalurgia, ramo da engenharia responsável pela produção de peças e objetos a partir do metal ou ligas metálicas, presentes nas nossas vidas desde a geração e transmissão de energia; saneamento básico e equipamentos de saúde; comunicação; mobilidade; e infraestrutura. Uma das profissões mais antigas, originada há mais de 5.000 anos, que promove a construção do que há de mais novo, por meio das mãos desses profissionais essenciais para o impulsionamento do progresso e a transformação de nosso país e do futuro.

Eduardo Ribeiro, CEO da CBMM, e engenheiro metalúrgico, comenta a importância da metalurgia e parabeniza os profissionais da área. “O aço, que tem o ferro como o principal metal presente na sua composição, é um dos materiais de engenharia mais importantes para uma sociedade sustentável. A adição de gramas de Nióbio por tonelada de aço aumenta a sua resistência, permitindo a realização de mais projetos com menos recursos naturais, menor consumo de energia e menor emissão de CO2.

Parabéns a todos os Brasileiros que participam da cadeia de valor da Metalurgia e da

Siderurgia.” Para assistir a homenagem deste ano e a dos anos anteriores, acesse o canal da CBMM no Youtube: https://www.youtube.com/c/CBMM-global

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. A companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM apoia iniciativas que visam o desenvolvimento socioeconômico, cultural e esportivo nos locais onde atua, buscando beneficiar essas comunidades e auxiliar na formação das próximas gerações.

Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center

Sobre a Orquestra Ouro Preto

Uma das mais prestigiadas formações orquestrais do país, a Orquestra Ouro Preto completa 21 anos de atividades e se reafirma como uma orquestra de vanguarda. Sob a regência e direção artística do Maestro Rodrigo Toffolo, o grupo se dedica à formação de diferentes públicos, com extensa programação nas principais salas de concerto no Brasil e no mundo, além de se destacar no número de visualizações e ouvintes das plataformas de streaming e redes sociais. Sob os signos da excelência e versatilidade atua também em projetos sociais e educacionais que vão muito além da música, como o Núcleo de Apoio a Bandas e a Academia Orquestra Ouro Preto. Premiado nacionalmente, o grupo tem 12 trabalhos registrados em CD, 7 DVDs. Foi vencedora do Prêmio da Música Brasileira em 2015, na categoria “Melhor Álbum de MPB”, e indicada ao Grammy Latino 2007, como “Melhor Disco Instrumental”, por Latinidade.