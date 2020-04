CBMM informa sobre parada temporária na linha de produção de FeNb

A CBMM informa que realizará, de forma proativa, uma parada na linha de produção de FeNb, entre os dias 18 de maio e 17 de junho de 2020. Durante este período, serão realizadas as manutenções preventivas que estavam previstas para os meses de junho e julho de 2020. Os colaboradores que trabalham nesta linha cumprirão férias coletivas e retornarão ao trabalho em 18 de junho.

A antecipação da parada está sendo possível, uma vez que os planos de produção para o primeiro quadrimestre foram superados, há um forte equilíbrio entre os estoques em Araxá e nas subsidiárias e, especialmente, pela efetividade das ações preventivas implementadas para a contenção da COVID-19, na planta industrial.

A parada de produção, neste momento, proporcionará mais tranquilidade para a retomada das atividades e do volume de vendas no segundo semestre de 2020, garantindo o atendimento aos mais de 400 clientes ao redor do mundo.

A CBMM reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da tecnologia de processamento e aplicações do nióbio, junto aos seus colaboradores, clientes e parceiros, de forma transparente, segura e responsável.