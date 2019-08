CBMM realiza testes de sirenes, nesta quarta-feira

Com o objetivo de garantir o funcionamento do sistema de alerta de emergência em barragens, a CBMM realizará no dia 14 de agosto, quarta-feira, no período entre 14h00 e 16h00, testes das sirenes instaladas em sua propriedade. A checagem do sistema de alerta sonoro é preventiva e, portanto, não há qualquer risco. Ressaltamos que os moradores não vão precisar deixar suas casas.

Conforme estabelecido pela legislação vigente, foram instaladas 6 sirenes com capacidade de promover alerta de emergência, de forma rápida e eficaz, na área denominada Zona de Autossalvamento-ZAS, localizadas no vale abaixo das Barragens 6, 7 e 8.

O Plano de Ação Emergência para Barragens da CBMM, prevê que, no caso de uma eventual situação em que se declare Nível de Emergência 3, as sirenes sejam ativadas para alertar a população potencialmente afetada na Zona de Autossalvamento-ZAS. Os equipamentos estão instalados na propriedade da CBMM, sendo 3 na área interna da planta e 3 na área externa, no vale abaixo das barragens, na zona rural de Araxá.

Mais do que cumprir as legislações vigentes, a CBMM reforça o seu compromisso com a comunidade de Araxá e trabalha de forma proativa, junto aos órgãos competentes, na Gestão de Segurança de suas Barragens.