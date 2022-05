CBMM recebe 40 novos estagiários

A CBMM recebeu os selecionados do Programa de Estágio 2022, no último dia 9. O programa tem como objetivo atrair e desenvolver jovens profissionais a fim de colaborarem com os desafios atuais e futuros da companhia. Ao todo, 40 estagiários atuarão no complexo industrial de Araxá (MG) e, também, no escritório de São Paulo (SP). Todos eles são estudantes matriculados em cursos diversos, tanto de nível superior quanto técnico.

Os jovens talentos vão se integrar aos times de áreas diversificadas da CBMM, como: Engenharias, Administração, Economia, Geologia, Química, Metalurgia, Mecânica, Gestão Ambiental, Eletrônica, Logística, Ciências Contábeis, Segurança do Trabalho, Mineração, Automação, Pedagogia, Psicologia e Direito. Nestas áreas, eles terão a oportunidade de aplicar os conhecimentos acadêmicos em projetos concretos.

O período de estágio tem duração de 1 ano para os estudantes de cursos técnicos e 2 anos para os alunos de cursos superiores. Durante esse tempo, eles serão acompanhados por “padrinhos” e “madrinhas”, ou seja, profissionais da empresa que tem a missão de integrar e compartilhar novos conhecimentos com os jovens.

“Estamos construindo o futuro da CBMM. E para isso ter pessoas criativas, conectadas e com vontade de aprender e trilhar uma jornada de sucesso é fundamental. O perfil que buscamos nos estagiários é o de pessoas com espírito empreendedor, que aprendem rápido e pensem de forma diferente, sempre com foco no cliente e na entrega de resultados. Aqui, eles serão desafiados a construir uma mentalidade de crescimento e familiaridade com um ambiente dinâmico e de mudanças”, diz Tamara Vieira, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da CBMM.

O estágio é uma das principais portas de entrada para a CBMM. O programa, além de proporcionar novos conhecimentos e contribuir para o início da carreira profissional, também proporciona futuras possibilidades de efetivação na companhia. “A CBMM preza pela meritocracia e escolhe seus profissionais pelas competências técnicas e comportamentais aderentes ao Nosso Compromisso – pilares da cultura na companhia. Temos fortes programas para o desenvolvimento e formação dos colaboradores, tanto técnico quanto comportamental. O feedback também é constante. Aprender uns com os outros e aprender fazendo é o nosso jeito de desenvolver as pessoas na CBMM”, destaca Tamara.