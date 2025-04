CBMM se prepara para dois dos maiores eventos de Mountain Bike do mundo

Nas montanhas de Minas, praticantes de mountain bike encontram o cenário ideal para diversão e competição. Nesse contexto, Araxá já faz parte de um dos roteiros esportivos mais importantes do mundo e será sede de dois grandes eventos da modalidade: a Copa Internacional de Mountain Bike e da Copa do Mundo de Mountain Bike. A CBMM, líder global na produção de Nióbio, patrocina desde 2022 a Copa Internacional e, em 2025, vai apoiar também a Copa do Mundo.

Segundo a gerente de Sustentabilidade da empresa, Chris Canavero, apoiar as copas é uma forma de reforçar o compromisso da empresa com o desenvolvimento local e com ações que promovem saúde e bem-estar. “O esporte é um vetor de transformação social. A CBMM investe em projetos esportivos porque eles impactam positivamente a sociedade e contribuem para a formação do caráter, da autoestima e da disciplina de crianças e adolescentes. Essa é uma das áreas prioritárias do nosso investimento social privado em Araxá”, explica.

As duas competições fazem parte do calendário dos maiores eventos de mountain bike do mundo, atraindo atletas de elite, milhares de turistas e o encantamento da população de Araxá. “A CBMM é uma empresa mineira que, há 70 anos, mantém uma ótima relação com a comunidade local. Apoiar eventos esportivos contribui para movimentar o comércio, o turismo, para lotar os hotéis e colocar Araxá no mapa do circuito, além de inspirar a prática do esporte”, ressalta.

Enquanto na Copa Internacional são esperados mais de 1000 atletas, com inscrições abertas para todos os níveis de competidores, na Copa do Mundo o pelotão é mais seleto, com cerca de 300 ciclistas, representando quase 40 países. Nomes como Nino Schurter, um dos maiores atletas da história do mountain bike, e a campeã olímpica e mundial Jolanda Neff, estarão em Araxá para a Copa do Mundo.

Segundo o organizador das Copas, Rogério Bernardes, as competições já fazem parte do calendário de eventos da cidade e ajudam na projeção. “Nós começamos há 22 anos e conseguimos construir uma das principais pistas do mundo, reconhecida ano passado. Com a continuidade das provas, Araxá está se firmando cada vez mais como um dos principais polos de mountain bike do mundo, o que era algo impensável quando começamos. E a CBMM faz parte dessa história”, diz.

A Copa Internacional acontece entre os dias 28 e 30 de março, e a Copa do Mundo, em duas etapas (3 a 6 e 9 a 12 de abril). Durante os dias de competições, milhares de pessoas devem acompanhar as provas no Complexo do Barreiro, em torno do Grande Hotel Termas de Araxá. Os ingressos para a rodada dupla da WHOOP UCI Mountain Bike World Series em Araxá estão à venda no https://www.ticketsports.com.br/e/uci-mountain-bike-world-series-arax-37338. Estudantes, idosos e pessoas com deficiência têm 50% de desconto na compra dos passaportes. Crianças de até 11 anos não pagam entrada (é necessário fazer o cadastro no site). Já os moradores de Araxá têm 75% de desconto no ingresso.

Palco CBMM: animação para o público e competidores

Um palco de 96 metros quadrados, montado na lateral esquerda do estacionamento do Grande Hotel de Araxá, vai ser o ponto de encontro de quem gosta de música de qualidade. Montado com apoio da CBMM, o local vai receber o Festival Jazz e Blues e apresentações de grandes nomes da música regional e nacional, entre elas Tianastácia e Lurex Queen. A programação foi montada para que o público possa acompanhar de perto todas as emoções das provas e, logo depois, se divertir em um espaço de cultura, sem precisar sair do evento esportivo (veja a programação completa abaixo).



Confira a programação do Palco CBMM

28/03 – Araxá Festival Jazz e Blues

30/03 (domingo) – 16:00 às 18:30 – Dj Gerald´s

04/04 (sexta) – 16:30 – Banda Vinith

04/04 (sexta) – 18:50 – Lurex Queen

05/04 – (sábado) – 16:30 – 100% Charlie Brown (Charlie Brown Cover)

05/04 – (sábado) – 18:50 – Jumbo

06/04 – (domingo) – 16:30 – Malupa

06/04 – (domingo) – 18:50 – Peixe Piloto

10/04 – (quinta) – 16:30 – Banda Shots

10/04 – (quinta) – 18:50 – Johnny Go

11/04 – (sexta) – 16:30 – Meia Embreagem

11/04 – (sexta) – 18:50 – Venosa

12/04 (sábado) – 16:30 – Mamonas Cover

12/04 (sábado) – 18:50 – Tianastácia

12/04 (sábado) – 21:00 – Dj Lúcio

