Cefet abre inscrições para cursos gratuitos de informática, robótica e desenvolvimento de jogos

O Programa de Extensão Enxurrada de Bits, desenvolvido por professores do Cefet, recebe inscrições, até o dia 1º de fevereiro, para cursos gratuitos nas áreas de informática, robótica e desenvolvimento de jogos.



Alunos da rede pública de ensino, a partir de oito anos, podem se inscrever nos cursos de Programação Web, Informática Básica – Office, Robótica e no novo curso de Desenvolvimento de Jogos em Python com PyGames. Professores da rede pública também podem se candidatar a vagas nos cursos de Programação Web, Informática Básica – Office e Robótica.



Ao todo, serão ofertadas 425 vagas, abertas para todo o Brasil. O requisito para participar das aulas é ter acesso a um computador com conexão banda larga para videoconferências.



As inscrições podem ser feitas em www.enxurradadebits.cefetmg.br/inscricoes e mais informações podem ser conferidas no site ou redes sociais do projeto (Facebook – https://www.facebook.com/enxurradadebits – e Instagram – https://www.instagram.com/enxurradadebits/).