Cefet Araxá oferece 80 vagas na Graduação por meio do SiSU

O edital que rege o processo seletivo e matrícula para preenchimento de vagas nos cursos de Graduação do Cefet-MG pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU-MEC) no primeiro semestre de 2023 está disponível no site da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve) (www.copeve.cefetmg.br/processos/20231_SISU). Em Araxá, as oportunidades são para Engenharia de Automação Industrial e Engenharia de Minas.

A seleção dos candidatos será feita com base nos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) edição 2022. Podem concorrer somente os candidatos que tiverem concluído o Ensino Médio ou curso equivalente e que tenham, simultaneamente, alcançado, no mínimo, 100 pontos na Redação e, no mínimo, 100 pontos em cada uma das provas objetivas do Enem 2022.

Os resultados são válidos para o preenchimento das 832 vagas distribuídas entre os campi de Araxá, Belo Horizonte, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha. As oportunidades ofertadas seguem a divisão de 50% destinadas ao acesso pela Ampla Concorrência (AC) e 50% destinadas ao acesso pelas modalidades do Sistema de Reserva de Vagas (SRV), que inclui os critérios de escola pública, renda, cor/etnia e deficiência.

O resultado da chamada regular será publicado no dia 28 de fevereiro, no endereço eletrônico do SiSU (http://www.sisu.mec.gov.br/) e da Copeve (www.processoseletivo.cefetmg.br). No edital, que é de leitura obrigatória, estão disponíveis informações sobre distribuição e quadro das vagas, Termo de Adesão do Cefet-MG ao SiSU-MEC, chamada regular e pré-matrícula, entre outras.