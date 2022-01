Cefet Araxá oferece oportunidades de ingresso na Graduação via SiSU

Já está disponível o edital do processo seletivo para preenchimento de vagas em cursos de Graduação do CEFET-MG no 1º semestre do ano letivo de 2022 pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU-MEC). Em Araxá são 80 vagas distribuídas entre os cursos de Engenharia de Automação Industrial e Engenharia de Minas. As inscrições acontecerão de 15 a 18 de fevereiro.



Ao todo, são 844 vagas distribuídas entre os campi de Araxá, Belo Horizonte, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha. A seleção será feita por meio do SiSU referente à primeira edição de 2022, que tem como base os resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Somente poderão concorrer os candidatos que tenham alcançado, simultaneamente, no mínimo, 500 pontos na prova de Redação e 450 pontos em cada uma das provas objetivas.



Das vagas, 50% serão destinadas ao acesso por Ampla Concorrência (AC) e 50% ao acesso pelo Sistema de Reserva de Vagas (SRV), que compreende as seguintes modalidades: escola pública, renda e cor-etnia.

Os interessados em concorrer às oportunidades do CEFET-MG devem verificar o Termo de Adesão do CEFET-MG ao SiSU-MEC e as demais informações disponibilizadas no site da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve).



O resultado da chamada regular será publicado no dia 22 de fevereiro nos sites do SiSU e da Copeve e a matrícula desses selecionados será divulgada entre 23 de fevereiro e 8 de março. O cronograma completo de inscrição, seleção e matrícula está no edital da Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação.



Saiba mais



Site SiSU: https://sisu.mec.gov.br

Edital SiSU / CEFET-MG: www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-17-de-27-de-janeiro-de-2022-376620699

Site Copeve (CEFET-MG): www.vestibular.cefetmg.br