Cefet Araxá oferece vagas residuais para ingresso na Graduação

Os candidatos interessados em ingressar nos cursos de Graduação do Cefet podem se inscrever, gratuitamente, até 15 de março, no Processo Seletivo de Vagas Residuais do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para o 1º semestre de 2024. O requerimento deve ser preenchido pela internet. Em Araxá, as oportunidades são para Engenharia de Automação Industrial e Engenharia de Minas.

Podem concorrer os candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente e que tenham participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023) e obtido, no mínimo, cem pontos nas provas de Redação; Matemática e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

São ofertadas 80 vagas na modalidade “ampla concorrência”, dividas entre os campi de Araxá (Engenharia de Automação Industrial e Engenharia de Minas), Belo Horizonte (Engenharia de Materiais), Curvelo (Engenharia Civil), Divinópolis (Design de Moda e Engenharia Mecatrônica), Nepomuceno (Engenharia Elétrica), Leopoldina (Engenharia de Computação) e Timóteo (Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Metalúrgica).

O resultado final será publicado a partir das 20h do dia 20 de março no site da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve).

Saiba mais

Edital do Processo Seletivo de Vagas Residuais SISU – 2024.1