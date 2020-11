Cefet-MG Araxá abre inscrições para a Copa de Orientação Virtual 2020

Estão abertas, até 26 de novembro, as inscrições para a “Copa Azimute Norte de Orientação Virtual 2020”, promovida pelo campus Araxá do Cefet – MG. Em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o evento, que será realizado no dia 28, das 15h às 19h, terá a modalidade Orientação de Precisão no formato on-line.



A modalidade escolhida foi originalmente desenvolvida a partir da Orientação Pedestre, sendo uma variante em que o atleta se desloca apenas pelos caminhos (trilhas) acessíveis, daí a designação internacional de Trail-O. Dessa forma, a capacidade física não é o mais importante, o que permite a participação, em igualdade de circunstâncias, de atletas sem limitações e outros com limitações motoras muito significativas.



A tarefa, então, é encontrar o prisma que corresponde ao círculo em seu mapa e à descrição do ponto de controle. Há até seis prismas para cada tarefa, nomeadas A, B, C, D, E e F, contando a partir da esquerda do ponto de vista do competidor no local determinado. Existe um limite de tempo para o percurso completo, desde que não se ultrapasse esse limite, o tempo não importa ou apenas será utilizado com critério de desempate.



As inscrições são gratuitas. No dia da competição virtual, o participante receberá um link de acesso à prova virtual pelo e-mail cadastrado na inscrição.



Clique aqui para inscrição.