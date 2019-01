CEFET-MG divulga editais para professor substituto em diferentes áreas

De 28 de dezembro a 31 de janeiro, estará aberto o período de inscrições para o processo seletivo simplificado destinado a selecionar professores substitutos para o CEFET-MG. São 12 vagas para os campi de Araxá, Belo Horizonte, Leopoldina, Nepomuceno e Varginha.

A seleção busca atender a necessidade temporária para atuação de professores na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio e no Ensino Superior. O processo é composto de análise de curriculum vitae,

entrevista e prova didática ou prova escrita. No ato da contratação, o docente deverá comprovar as informações prestadas na inscrição. Todas as etapas são eliminatórias e classificatórias.

Acesse a página da Secretaria de Gestão de Pessoas e tenha acesso aos editais e aos links para as inscrições.

(www.segep.cefetmg.br/setores/cgap/coordenacao-de-concursos/editais)