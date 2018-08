Cefet-MG oferta 282 vagas para cursos técnicos de nível médio em Araxá

A Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) divulgou, nesta semana, edital do processo seletivo para o Ensino Técnico de Nível Médio 2019.

As inscrições acontecem de 13 de agosto a 14 de outubro. Os candidatos devem pagar taxa de R$ 80. Pessoas que, em função de sua condição socioeconômica, não possama arcar com o pagamento da taxa, pode solicitar isenção. Neste caso, devem se inscrever para o Programa de Isenção, entre os dias 13 e 26 de agosto.

Para o campus de Araxá, 282 vagas são ofertadas entre os cursos de Edificações, Eletrônica, Mecânica e Mineração.

Ao todo, são 2.364 vagas em Minas Gerais nas modalidades integradas (candidatos que concluíram o ensino fundamental), concomitância externa (candidatos que estão regularmente matriculados na segunda ou terceira série do Ensino Médio em outra instituição) e subsequente (candidatos que concluíram o ensino médio).

O processo seletivo conta com vagas reservadas para estudantes de escolas públicas, pessoas com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, negrod (pretos ou pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

A prova será realizada no dia 2 de dezembro. Para mais informações, o edital está disponível no site http://www.vestibular.cefetmg.br