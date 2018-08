Cefet-MG realiza 8º Festival de Arte e Cultura a partir do dia 27

Acontece entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, a 8ª edição do Festival de Arte e Cultura do Cefet-MG. Com o tema “Arte e Tecnologia”, o Festival trará exibição de filmes, peças de teatro, apresentações de música e dança, oficinas, palestras e feiras para oito campi do Cefet – MG.

Segundo o professor Vitor Guimarães, da Coordenação Geral de Atividades Culturais, o destaque nesta edição são os trabalhos artísticos que evidenciam as relações entre a tecnologia e as expressões culturais que atravessam o cotidiano escolar. Entre as atividades estão a exibição de filmes como “Favela em Diáspora”, “Martírio” e do premiado longa mineiro “Arábia”; oficinas de origami, capoeira e circo; Feira de Artes Gráficas; Festivais de Música;

apresentação da peça “Peixes”, de Ana Regis, entre outros.

O Festival contará ainda com ambientes expositivos abertos para apresentação em diversas mídias. É o que a organização chamou de “Espaço Parênteses”, iniciativa surgida dos alunos que compõem a Rede de Comunicação do Festival. A proposta é contemplar as diversas demandas e atividades realizadas nos campi. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário eletrônico.

Memória



Idealizado pelos professores Camilo Rogério Lara Guimarães e Rogério Barbosa, o Festival de Arte e Cultura do Cefet-MG teve sua primeira

edição em 2006, com a proposta de promover a produção artístico-cultural na Instituição e a valorização de diferentes manifestações de Minas Gerais.

Camilo será homenageado no evento com o lançamento de seu livro póstumo “Naquela sequência tênue da lâmina”, no dia 29, às 19h, no campus I.

Atualmente, o Festival acontece a cada dois anos e se baseia na Política de Arte e Cultura da Instituição, em discussão pelas comunidades interna e externa.

A programação de Araxá está disponível no site do Cefet.