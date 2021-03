Cefet oferece vagas no ensino técnico e na graduação

As inscrições on-line para o Processo Seletivo dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) do Cefet (MG), com ingresso no ano letivo de 2021 terminam no próximo dia 30. A seleção ocorrerá em duas etapas: habilitação (por meio da avaliação do histórico escolar do Ensino Fundamental) e sorteio.



O processo seletivo por meio de provas, modelo anteriormente adotado, foi substituído este ano devido ao período de excepcionalidade estabelecido no Cefet (MG), em decorrência da pandemia de Covid-19. São ofertadas 2.402 vagas, sendo 50% destinadas ao acesso por ampla concorrência e 50% ao acesso pelas modalidades do Sistema de Reserva de Vagas, que inclui como critérios estudo integral em escola pública, renda, cor-etnia e deficiência.



As oportunidades são destinadas a dez cidades mineiras: Araxá, Belo Horizonte, Campo Belo, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha.



Graduação



O processo seletivo para preenchimento de vagas nos cursos de graduação do Cefet será por meio das notas de uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para ingresso no 1º semestre letivo de 2021 vão acontecer pela internet, de 30 de março a 19 de abril.



Podem participar os candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente e que tenham participado de uma das duas últimas edições do Enem (2019 ou 2020) e obtido, no mínimo, 500 pontos na prova de Redação e, no mínimo, 450 pontos em cada uma das demais provas. Caso o candidato tenha participado das duas edições e comparecido a todos os dias de prova, será considerada a maior Nota Final obtida dentre as duas edições.



Das 844 vagas, 50% serão destinadas ao acesso por ampla concorrência (AC) e 50% ao acesso pelo Sistema de Reserva de Vagas (SRV). As oportunidades são para os campi Araxá, Belo Horizonte, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha.



O link de inscrições e os editais dos dois processos seletivos estão disponíveis em www.vestibular.cefetmg.br .