Cefet oferece vagas remanescentes na graduação em Araxá

O Cefet divulgou dois editais para a seleção de candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos de graduação. O Edital nº 196/2022 trata das modalidades reopção e reingresso e o Edital nº 197/2022 é referente às modalidades transferência e obtenção de novo título. As inscrições estão abertas até 21 de novembro, exclusivamente pela internet.



Ao todo, estão sendo ofertadas 71 vagas para a reopção de curso, 43 para reingresso, 69 vagas para transferência e 79 para obtenção de novo título, distribuídas para os campi Araxá, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Nova Gameleira, Nova Suíça, Timóteo e Varginha.



A transferência é destinada ao candidato de outra instituição de ensino superior, nacional ou estrangeira, que deseja concluir seu curso de graduação no Cefet. São aceitos pedidos de transferência para o curso correspondente ou, no caso de inexistência, para curso considerado afim, ou seja, aqueles agrupados nas grandes áreas do conhecimento. Já a obtenção de novo título destina-se aos diplomados em curso superior que pretendam ingressar em um novo curso de graduação no Cefet.



A reopção é a troca de curso permitida aos alunos vinculados aos cursos de graduação da Instituição e o reingresso refere-se à possibilidade de retomada de registro acadêmico e de estudos.



O processo será realizado pela Copeve (https://copeve.cefetmg.br/).