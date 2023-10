Cemei Terezinha Côrtes, no bairro Jardim Europa, abrirá mais 160 vagas na Rede Municipal de Educação

Educação básica de qualidade para todos. A Prefeitura de Araxá está executando a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Terezinha Côrtes, no bairro Jardim Europa. A futura unidade vai atender cerca de 160 crianças de 4 meses a 5 anos.

O Cemei está sendo construído em uma área de 4.550 m² e vai contar com oito salas multiuso, salas com solários, fraldário, iluminação em LED, acessibilidade, cozinha e sala de professores. As obras tiveram início em abril e tem previsão de término em dezembro.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que a construção de uma creche pública era uma das principais reivindicações da região do Jardim Europa, agora atendida pela Administração.

“O futuro Cemei vai ser bem equipada para atender todas as crianças. É uma região que está crescendo muito e se desenvolvendo, então é muito importante a construção de uma creche municipal na região para possibilitar mais conforto e segurança para as famílias”, afirma.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a construção do Cemei Terezinha Côrtes vai oferecer vagas e estrutura moderna ao público infantil. “É mais um empreendimento executado pela Administração Municipal que vai possibilitar uma educação de mais qualidade para nossas crianças e mais segurança para as famílias do bairro Jardim Europa”, conclui.