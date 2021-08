Cemeis de Araxá recebem alunos gradativamente

Os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) retornaram suas atividades recebendo alunos de forma gradativa, iniciando com crianças de 4 anos. A Secretaria Municipal de Educação permitiu a liberação das aulas para as crianças dessa faixa etária nas unidades que não estão atendendo o 1º e 2º período.

As aulas presenciais foram iniciadas no modo bolha (uma turma por semana) respeitando todos os protocolos de biossegurança estabelecidos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, nos Cemeis Professora Olga Cunha Pinheiro (Central), Armindo Barbosa (Proinfância), Ilídia Maria dos Santos (Dona Petrosa), Professora Marlene Braga Guimarães e Conceição Velasco.

Zulma destaca que as medidas de segurança estão intensificadas por se tratar de crianças mais novas e o retorno para outras idades será gradativo. “Estamos voltando aos poucos, com muita responsabilidade, turmas pequenas de cada vez para que o retorno seja tranquilo e não haja necessidade de retroceder”, afirma.

A diretora do Cemei Dona Petrosa, Lilian Salerno Martins, comenta que os preparativos para receber as crianças foram intensos. Professores e alunos se cumprimentaram através da cortina, respeitando todos os protocolos, com o uso do álcool em gel, máscara face shield, medição de temperatura, tapete sanitizante e distanciamento. O Cemei está recebendo 22 alunos, sendo atendidas 11 crianças por dia.

“A equipe está muito motivada, todos se ajudando. Como o processo é novo, passamos segurança umas para as outras. Viemos no domingo decorar o prédio, cuidar de cada detalhe e foi muito bom receber os alunos, a expectativa é muito boa”, ressalta Lilian.

O Cemei Professora Marlene Braga Guimarães está recebendo 12 alunos, sendo seis crianças por semana. “Sei que o momento é de muita reflexão e a escola está amparada, tomando todos os cuidados. Os pais podem ter confiança na nossa equipe e tenho certeza que esse retorno vai ser um sucesso, confio na equipe e juntamente com elas sei que esse retorno será um sucesso”, destaca a diretora Alessandra Ananias.