Cemig abre concurso para preenchimento de vagas em todo o Estado

A Cemig publicou, nesta quinta-feira (5/10), edital para preenchimento de 47 vagas para cargos em nível médio, nas funções de eletricista, mantenedor eletroeletrônico e mantenedor mecânico, e para formação de cadastro de reserva. O período de inscrições se inicia no próximo dia 4 de dezembro e termina em 11 de janeiro do ano que vem. No ato de inscrição, o candidato deverá informar a função e a região para a qual concorrerá. Serão ofertadas vagas nas regiões Centro/Belo Horizonte, Leste, Mantiqueira, Norte, Oeste, Sul e Triângulo que compreendem os municípios relacionados no Anexo C do edital.

Os candidatos deverão ter 18 anos completos, ensino médio completo e altura mínima de 1,60 metro, além de carteira de habilitação categoria mínima B para as funções de eletricista de montagem elétrica de linhas I, mantenedor eletroeletrônico da geração I e mantenedor mecânico da geração I. O salário inicial é de R$ 1.900,00, e os benefícios são: plano de saúde e plano odontológico, previdência privada, seguro de vida em grupo e vale-alimentação ou vale-refeição, em regime de coparticipação, nos termos da legislação pertinente e no acordo coletivo vigente.

Os candidatos admitidos participarão de um processo de formação integrada que objetiva a capacitação do empregado para o exercício das atividades. Este processo será dividido em duas etapas (escolar e prática profissional), ambas de caráter eliminatório.

O edital completo está disponível na internet, no site da FUMARC, www.fumarc.com.br, e no portal da Cemig no endereço eletrônico www.cemig.com.br/pt-br/Recursos_Humanos/Carreiras/Paginas/concursos.aspx.