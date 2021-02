Cemig instala chaves seccionadoras e substitui postes no bairro Guilhermina Chaer

A rede elétrica do bairro Guilhermina Chaer, em Araxá, recebe melhorias nesta sexta-feira, 26 de fevereiro. A Cemig informa que vai realizar obras de reforço e manutenção, que contemplam a instalação de chaves seccionadoras e substituição de postes na rede de distribuição de baixa e média tensão, visando garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia para os moradores da região.

Para que seja possível realizar as melhorias que vão beneficiar toda a região, será necessário interromper o fornecimento de energia das 12 às 16 horas, em parte dos seguintes endereços:

Alamedas Aconcágua,

Agulhas Negras,

Everest,

Olímpio,

Parnasso,

Vesúvio;

Avenida Antônio Rodrigues;

Ruas Luiz Leite,

André Alves Barcelos,

Adolpho José Aguiar,

Dagma Borges Barcelos,

Gerson dos Reis,

Joaquim Rodrigues da Silva,

José Ferreira Pinto,

Lausina Maria de Jesus,

Maria Máxima da Silva

Olivério de Moura Barra

A partir de inspeções realizadas pela Cemig, é feita uma programação semanal para melhorias na rede elétrica. A Cemig procura realizar as manutenções sem interferir na continuidade do, mas, em muitas situações, é necessário interromper o fornecimento de energia para a realização do serviço. Isso é interrupção programada.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.