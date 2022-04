Cemig realiza melhorias na rede elétrica do Centro e bairro Novo Santo Antônio na segunda

A Cemig informa que vai realizar melhorias na rede elétrica do Centro e bairro Novo Santo Antônio, em Araxá, na segunda-feira, 04 de abril. Serão instalados transformadores e chave seccionadora e substituídos postes e cabos da rede de distribuição, além da realização de outras melhorias. Essas obras têm como objetivo garantir a continuidade do fornecimento de energia à população e melhorar as condições operativas do sistema elétrico.

Para que seja possível realizar as melhorias que vão beneficiar os moradores e preservar a segurança dos trabalhadores durante a execução do serviço, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários:

04 de abril – das 8h às 11h

RUA BELO HORIZONTE, entre números 693 e 844

RUA TRIÂNGULO, entre números 917 e 919

RUA VIRGILIO DE ABREU, entre números 158 e 286

RUA CALIMÉRIO GUIMARAES, entre números 741 e 810

RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, entre números 765 e 990

RUA TIRADENTES, entre números 10 e 189

04 de abril – das 8h30 às 12h

RUA BENTO ANTONIO, entre números 16 e 101

AV VEREADOR JOAO SENA, entre números 482 e 804

AV JOÃO PAULO II, entre números 5 e 33

RUA MARIO CAMPOS, entre números 320 e 653

RUA IPIAO, entre números 163 e 768

PCA ANTONIO ALVES DA COSTA, entre números 205 e 1500

RUA AMERICO AUTRAN, entre números 208 e 305

04 de abril – das 13h às 17h

RUA TULINHO MANEIRA, entre números 50 e 190

RUA MARIA HELENA CARNEIRO, entre números 60 e 165

RUA MARIA FERREIRA DA SILVA, entre números 25 e 165

RUA ANTONIO PEREIRA VALE, entre números 120 e 420

RUA HERCULES AFONSO DE OLIVEIRA, entre números 50 e 175

RUA CHICO BRUNO, entre números 30 e 160

RUA ANA PAULA BALDUINO, entre números 30 e 175

RUA HELVECIO TADEU VAZ, entre números 20 e 175

RUA DOUTOR ORLANDO PADOVANI, entre números 20 e 140

RUA VANDERLEY PEREIRA FRANCA, entre números 30 e 165

RUA DOMINGOS LEANDRO SILVA, entre números 290 e 410

RUA FRANCISCO DIONISIO DA SILVA, entre números 75 e 200

RUA JOSE VICENTE FILHO, entre números 30 e 315

RUA FAUSTO CESAR DE OLIVEIRA, entre números 15 e 185