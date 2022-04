Cemig realiza melhorias na rede elétrica urbana e rural de Araxá

Equipes da Cemig vão realocar a rede de distribuição e substituir postes na área urbana e rural de Araxá, além de realizar outras melhorias na rede elétrica de vários pontos. As obras acontecerão no sábado, 30 de abril, com o objetivo assegurar a continuidade do fornecimento de energia no município e preservar a segurança da população.

Para que os trabalhos sejam realizados com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia das 10h30 às 15h nos seguintes locais:

Avenida Ministro Olavo Drummond, entre números 495 e 2285,

Rua Alminda Fernandes Gervazio, entre números 860 e 1360,

Rua Armando Afonso Silva, número 1000,

Rua Paulo César de Ávila, número 70,

Chácara São José e Fazendas Estrada Real, Jatobá e Monte Haramun.

Aviso de interrupção por e-mail – Os clientes podem receber,gratuitamente, por e-mail, informações sobre interrupção programada em seu endereço, além de outros comunicados de seu interesse. Basta solicitar o envio pelo Cemig Atende Web, disponível no site da empresa – www.cemig.com.br.

Segurança – Para garantir a segurança em caso demanutenção na instalação elétrica interna da residência durante o período de interrupção na rede da Cemig, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor), pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.