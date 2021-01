Cemig realiza treinamento gratuito em Araxá

A Cemig realiza treinamento gratuito sobre instalação e manutenção de sistemas de aquecimento solar em Araxá. O curso acontece durante esta semana em dois turnos, sendo uma turma à tarde e outra à noite.

O curso é uma oportunidade para iniciação profissionalizante em instalação e manutenção de sistemas de aquecimento solar. As aulas, inclusive práticas, acontecem em parceria com o Senai de Araxá. A iniciativa faz parte do projeto Cemig nas Comunidades, ligado ao programa de eficiência energética da empresa.

Durante o treinamento o aluno terá acesso a conceitos de eletricidade básica residencial, princípios de eficiência energética, segurança do trabalho, instalação de sistemas de aquecimento solar e visita técnica para conhecer o sistema na prática. Ao final do treinamento, que tem duração de 34 horas, o participante recebe certificado de conclusão.

O projeto é uma iniciativa sustentável, que favorece as comunidades de baixa renda com a redução do consumo de energia elétrica do chuveiro e preserva o meio ambiente por meio da utilização de energia solar renovável. “Agora queremos capacitar as pessoas, prioritariamente das comunidades que receberam os aquecedores, para fazer a manutenção dos equipamentos existentes e realizar instalações futuras, gerando assim emprego e renda”, ressalta Francisco de Assis Figueiredo Neto, coordenador do projeto Cemig nas Comunidades Interior.

“O projeto Cemig nas Comunidades quer combater o a desperdício de energia elétrica nas residências das famílias e ampliar a consciência na mudança de hábitos e comportamento no uso da energia elétrica, por meio de ações educacionais e utilização de equipamentos mais eficientes”, explica Francisco de Assis.

Programa de Eficiência Energética e comunidades

As iniciativas do Programa de Eficiência Energética da Cemig em comunidades tem um largo histórico de investimentos, sendo destinados, desde 2008, mais de R$ 244 milhões, que beneficiaram clientes de baixa renda de 545 municípios mineiros.

O Programa de Eficiência Energética da Cemig é regulado pela Aneel e tem como objetivo aplicar, conforme legislação, o percentual estabelecido da receita operacional da companhia em ações que promovam o uso racional da energia elétrica e a redução do desperdício desse recurso com foco na sustentabilidade.