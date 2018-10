Cemitérios passam por limpeza geral para o Dia de Finados

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, está preparando os dois cemitérios da cidade para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. Um mutirão reunindo vários funcionários prioriza a capina, varrição, pintura dos muros e retirada de entulhos dos túmulos nos cemitérios das Paineiras e São João Batista.

Os serviços estão sendo realizados ao longo desta semana com previsão de conclusão nesta sexta-feira, 26. O Secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, afirma que nos dois cemitérios da cidade há pessoas de plantão para orientar os interessados em promover reparos e limpezas nos túmulos de seus familiares.

Segundo Marco Antônio, a partir da próxima segunda-feira, dia 29, tanto o Cemitério das Paineiras como o Cemitério São João Batista estarão abertos em horário especial. “Os cemitérios estarão funcionando para visitação das 7h às 20h. Os dois locais são iluminados, inclusive o Cemitério das Paineiras está equipado com lâmpadas de LED”, diz o secretário.

O Cemitério São João Batista tem quase 6 mil sepulturas e totalizou 450 sepultamentos neste ano de 2018. Já o Cemitério das Paineiras, o mais antigo da cidade, tem mais de 2 mil sepulturas e recebeu este ano 190 sepultamentos. No Dia de Finados são esperadas mais de 10 mil pessoas em cada um dos cemitérios de Araxá para prestarem suas homenagens à amigos e familiares.

Marco Antônio lembra que a limpeza nos cemitérios ocorre o ano todo por parte da Prefeitura de Araxá. “Temos um sistema permanente de limpeza e capina, um cuidado com os cemitérios no decorrer de todo o ano, mas nessa época, há uma atenção maior da nossa parte, principalmente, em função da quantidade de pessoas que vem visitar seus entes queridos. Fazemos questão de tratar esse assunto com muito carinho e respeito e trazer sempre os cemitérios limpos e bem cuidados”, conclui.