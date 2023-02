Centro Cultural Uniaraxá será entregue para a comunidade de Araxá e região

No próximo dia 1º de março, serão abertas as portas do Centro Cultural UNIARAXÁ, espaço destinado à realização de eventos artísticos e atrações culturais e educativas para a comunidade de Araxá e região. O complexo, de 6 mil metros de área construída, possui um teatro com capacidade para 632 pessoas e uma biblioteca com um acervo de mais de 50 mil livros. As obras do Centro Cultural foram concluídas em dezembro de 2022, conforme previsto em projeto aprovado pelo Pronac e viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com o apoio da CBMM, empresa araxaense especializada em tecnologia de Nióbio.

A inauguração do Centro Cultural UNIARAXÁ será realizada em cerimônia solene, fechada para instituições, empresas, autoridades e imprensa. Nos dias 3 e 4 de março, o espaço será oficialmente aberto ao público com o espetáculo “Ilusion Experience”, dos ilusionistas Henry e Klaus. Na sexta-feira (3), mil crianças das escolas públicas de Araxá assistirão à apresentação, e no sábado (4), o show será aberto para a comunidade, com apresentações às 17h e às 20h.

O professor José Oscar de Melo, reitor do UNIARAXÁ, comenta que o Centro Cultural é a concretização de um sonho para toda a comunidade acadêmica do centro universitário, inaugurando um novo tempo para Araxá e região. “Estamos muito felizes com a finalização do projeto e o início das atividades culturais, que marcarão a nossa história e da nossa cidade. Nossa pretensão é transformá-lo em um centro de excelência para as artes, beneficiando a comunidade regional com um espaço de conhecimento ligado a educação, arte e cultura, destinado a receber produções culturais locais, regionais, nacionais, quiçá internacionais, com inclusão e acessibilidade; um projeto arrojado, comparado a grandes teatros das capitais do Brasil e que, hoje, integra as comemorações dos 50 anos de criação desta instituição de ensino.”

O calendário de eventos abertos ao público será divulgado no site do UNIARAXÁ, em espaço dedicado. O complexo é 100% alinhado às normas de acessibilidade e segurança para oferecer conforto e tranquilidade para todos os públicos. Para Rogério Contato Guimarães, diretor industrial da CBMM, o Centro Cultural UNIARAXÁ será mais uma opção para promoção de Educação e Cultura. “A CBMM e o UNIARAXÁ compartilham os compromissos de contribuição para o desenvolvimento da comunidade de Araxá. Esperamos que o espaço proporcione transformação real na comunidade.”

Com arquitetura imponente e paredes inclinadas, inspiradas nos paredões da Serra da Canastra, o Centro Cultural está localizado ao lado do campus universitário, no bairro São Geraldo, setor oeste de Araxá, e tem entrada pela avenida Ministro Olavo Drummond.

“Acreditamos que o Centro Cultural do UNIARAXÁ será mais um Equipamento Cultural diferencial e refinado, capaz de promover esta constante transformação. Neste espaço crianças, adolescentes e toda a comunidade araxaense terão contato com a educação, a arte e a cultura de forma permanente, e principalmente, diferenciada e de qualidade, com pluralidade e acessibilidade de forma democrática as diversas manifestações, contribuindo assim nas diversas formas de pensar, agir, entender e compreender o novo mundo por meio da arte, da cultura e educação”, comenta Fabrício Borges, presidente da Fundação Cultural de Araxá e Pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão do UNIARAXÁ.

Teatro

Moderno, em estilo italiano, com capacidade para 632 pessoas, tem estrutura dinâmica e flexível, que, aliada a modernos equipamentos, torna possível a realização de variados tipos de espetáculos e eventos. O palco, em madeira, tem 25 metros de largura e 14 metros de profundidade. Para dar suporte aos artistas, são dois camarins coletivos no primeiro piso e dois individuais no nível do palco, todos com banheiro e chuveiro.

Biblioteca

Centro de convergência com opções para todas as gerações, composto por dois pavimentos com capacidade para 550 pessoas, com sala multiuso, brinquedoteca, área de estudo, acesso a computadores e um acervo atual de mais de 50 mil livros, que será enriquecido com a inclusão da Biblioteca Municipal João Rios Montandon. A biblioteca tem como patrono Atanagildo Cortes, jornalista que fez história e deu importantes contribuições para a cultura local. O mesmo prédio abrigará ainda a sede da Academia Araxaense de Letras, tornando-se fonte geradora de conhecimento, cultura e entretenimento.

Retirada dos ingressos para o espetáculo de sábado (4)

Dias 23, 24 e 28/02 – das 11h às 13h e das 17h às 19h 27/02 – das 11h às 13h

Local – Centro Cultural UNIARAXÁ

Avenida Ministro Olavo Drummond, n° 15, bairro São Geraldo

Limite de convites por CPF: 2 unidades

Obs.: Quem quiser poderá trocar o ingresso por um quilo de alimento não perecível, que será doado a entidades da cidade.

Sobre o espetáculo “Ilusion Experience”

Com interações digitais e grandes ilusões, o espetáculo fará o público se render à diversão e se surpreender com sentimentos únicos por meio do ilusionismo e de efeitos interativos.Com mais de 15 anos de carreira, os brasileiros Henry e Klauss vêm surpreendendo o mundo com seus impressionantes números de ilusionismo. Com shows em todo o Brasil, “Ilusion Experience” chega a Araxá para proporcionar uma experiência única para o público no Centro Cultural Uniaraxá, no Teatro CBMM. A dupla, que ficou famosa devido ao quadro no Fantástico (TV Globo), promete grandes emoções, interatividade com a plateia, mágicas utilizando tecnologia e muita inovação para levar o melhor do ilusionismo para o público. Colecionando prêmios nacionais e internacionais, Henry e Klauss também são recordistas mundiais após ficarem 4 horas levitando em um dos pontos mais movimentados do mundo: a Avenida Paulista, em São Paulo. Os artistas são mestres em desafiar o impossível de forma inteligente e tecnológica, com estilo moderno, diferente da imagem clássica e tradicional do mágico. Eles já se apresentaram em mais de 20 países e impactaram mais de 2,5 milhões de pessoas por meio da sua arte.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção de materiais avançados com Nióbio por diversas indústrias. Para mais informações, visite o media center.