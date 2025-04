Cerest Araxá dá início à campanha Abril Verde com foco na saúde e segurança do trabalhador

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) Regional Araxá inicia nesta sexta-feira (25), às 9h, uma série de atividades da campanha Abril Verde com uma blitz educativa na Avenida Antônio Carlos. A iniciativa busca reforçar a importância da segurança e da saúde no ambiente de trabalho, além de combater a subnotificação de acidentes e doenças ocupacionais.

Na próxima segunda-feira (28), data em que se celebra o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, será realizada uma mobilização no Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel, das 8h às 11h, com atividades voltadas à promoção da saúde do trabalhador. Ao longo da semana, também está prevista a distribuição de material educativo em empresas do município, com foco na prevenção de acidentes e agravos relacionados ao trabalho.

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica de Araxá, 561 acidentes de trabalho foram notificados em 2024, dos quais três resultaram em óbito. O número evidencia a relevância da campanha, que também visa combater a subnotificação dos agravos ocupacionais – de notificação compulsória, ou seja, cuja comunicação às autoridades é obrigatória.

A coordenadora do Cerest Regional Araxá, Flávia Freire de Almeida, destaca que as ações têm como objetivo fortalecer a atenção integral à saúde do trabalhador. “Nosso objetivo é mostrar que o ambiente de trabalho precisa ser seguro e saudável. O Abril Verde é uma oportunidade de levarmos informação, orientação e serviços de saúde diretamente à população, estimulando a cultura da prevenção e o respeito aos direitos dos trabalhadores”, afirma.



Programação

* 25/04 (sexta-feira), às 9h – Blitz educativa na Avenida Antônio Carlos, com distribuição de materiais informativos e orientações sobre saúde e segurança no trabalho.

* 28/04 (segunda-feira), das 8h às 11h – Mobilização no calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel, com ações de promoção da saúde: orientações em saúde do trabalhador; orientações fisioterapêuticas; testes rápidos para ISTs; tipagem sanguínea; aferição de pressão arterial; e orientações com a Vigilância em Saúde.

* Semana do dia 28/04 – Panfletagem com material educativo em empresas do município, com foco na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.