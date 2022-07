Chega a Araxá a peça O Homem Mais Inteligente da História

Sucesso de bilheteria pelo país, a peça O Homem Mais Inteligente da História chega agora no triângulo mineiro através da Uirapurus arte e Cultura que comemora 28 anos da Campanha Vá ao Teatro, com um espetáculo fascinante.

Após o sucesso nas livrarias pelo mundo, o consagrado romance sócio-emocional de Augusto Cury, considerado pelo autor uma obra vital de sua carreira, chega aos palcos para mais uma temporada.

Considerado o psiquiatra mais lido do mundo nas últimas duas décadas, com 35 milhões de livros em mais de 60 países, Augusto Cury lançou O Homem Mais Inteligente da História em 2016, após 15 anos de estudos e pesquisas sobre gestão da emoção.

Com realização da Applaus, a adaptação do romance para os palcos, que já foi apresentada em vários teatros pelo país desde sua estreia em Setembro de 2021, é assinada também pelo próprio escritor e por Francis Helena Cozta. A peça chega em Araxá no dia 24 de julho, pela primeira vez.

A obra conta a trajetória do cientista Marco Polo, especialista no funcionamento da mente, quando ele é desafiado pela ONU a estudar a inteligência de Jesus, o homem mais famoso da história. “Jesus foi (e ainda é) o maior especialista no território da emoção. O homem, mestre da sensibilidade, que demonstrou doçura e que enxergou nitidamente além das profundezas da nossa delicada condição humana. Soube lidar com a dor, não se abatia”, explica Cury.

Quem dá vida ao protagonista na peça é o ator Daniel Satti, que participa dessa montagem ao lado de Francis Helena Cozta, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso. Além de abordar os principais aspectos da gestão da emoção, o espetáculo também fala sobre autocontrole, criatividade, solidariedade, a busca da felicidade e amor, e ainda trata com sensibilidade temas polêmicos como depressão e violência contra a mulher.

Sinopse

Quando o renomado psiquiatra Marco Polo vai a Jerusalém participar de uma reunião na ONU, ele é desafiado a estudar a mente do homem mais famoso da história: Jesus. Marco Polo, um dos maiores ateus da atualidade, se recusa, alegando não discutir religião, mas é instigado por uma plateia de intelectuais a realizar essa empreitada. Depois de muita resistência, ele aceita o desafio. É, então, montada uma mesa-redonda, composta por brilhantes profissionais para analisar a mente de Jesus sob os ângulos da ciência e não da religião. A partir disso, o personagem começa uma jornada épica para saber se Jesus era um mestre em ter autocontrole, gerir sua emoção, trabalhar perdas e frustrações, libertar sua criatividade e formar pensadores. Ao estudar a mente de Jesus, Marco Polo surpreende os demais participantes da pesquisa que esperavam encontrar um homem comum, sem grandes habilidades intelectuais, mas que ficam admirados diante do inexplicável.

Ficha Técnica

Adaptação: Augusto Cury |

Roteiro: Augusto Cury e Francis Helena Cozta

Direção coletiva |

Elenco: Daniel Satti, Francis Helena Cozta, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso |

Direção geral de produção: Luciano Cardoso |

Cenário e criação de luz: Pitty Santana |

Trilha sonora: Wagner Passos |

Figurinos: Débora Munhys |

Técnico de som e luz: Lucas Andrade.

Produção executiva: Tay Lopes |

Coordenação de Produção: Mari Feil |

Social Media: Innovate Comunicações

Assistente de comunicação: Vanessa Bertotti

Design Gráfico: Lucas Peixoto

Gestão Tráfego Digital: Allysson Domingues

Gerente de projeto: Milena Brey

Copywriter: Debora Venuta

Assessoria de Imprensa: Pombo Correio

Assessoria Jurídica: SVM Advocacia

Assessoria Registro de Marcas: Ranzolin – Propriedade Intelectual

Promoção: Dreamsellers

Realização: Applaus

Serviço

O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury

Data/Hora: 24/07 (domingo), as 19:30h

Local: Teatro Sesi

Ingressos: Inteira R$ 80,00 / Meia R$ 40,00 / Ingresso Social R$ 50,00 + 1kg de alimento não perecível

Vendas Online: Sympla.com.br

Ponto de Venda Físico: Livraria Nobel

Classificação: 10 anos

Duração: 80 minutos

Em parceria com entidades das cidades com o ingresso social, o público que fizer a doação de 1 Kg de alimento não perecível, terá acesso ao ingresso mais barato. O alimento doado será repassado as Obras Sociais Jesus Te Ama e ao Rotary Club.

A Campanha Vá ao Teatro

Criada nos anos 90 em Araxá, a Campanha vá ao teatro é hoje referência nacional pela sua permanência ininterrupta na programação de espetáculos em várias partes do país.

Seja apresentando espetáculos gratuitos, ou com bilheteria com ingresso social, a campanha tem como missão popularizar as artes cênicas e formar novas plateias, em uma disputa acirrada com os meios digitais, que atrai mais seguidores do que as salas de teatro.

Autores renomados, textos premiados, atores de sucesso e também artistas regionais, sempre marcaram a trajetória desta iniciativa que já foi responsável também por estreias nacionais em Araxá e outras cidades.

Para este ano, na comemoração de 28 anos de encenações e histórias, a campanha irá trazer grandes espetáculos que também vão ganhar as ruas e potencializar sua ação de trazer cultura e entretenimento para a população. Em Araxá a iniciativa conta com o apoio da CBMM via lei de incentivo a cultura.

Aguardem programação oficial pelos sites da Uirapurus Arte e Cultura e página da Campanha Vá ao Teatro.