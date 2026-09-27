Araxá Esporte anuncia Antônio Pesso como novo técnico





O Araxá Esporte Clube anunciou neste domingo (27) Antônio Pesso como novo treinador da equipe profissional. A apresentação ocorre após a saída do técnico Fábio Brostel, anunciada pelo clube neste fim de semana.



Em nota publicada nas redes sociais, o Araxá afirmou que o momento exige “mudanças e respostas rápidas” e informou que a diretoria se movimentou imediatamente para definir o novo comandante.



Ao anunciar Antônio Pesso, o Araxá também desejou boas-vindas ao treinador e destacou a expectativa por uma reação da equipe.



“Antônio, seja bem-vindo ao Araxá! Que seu trabalho, junto com o elenco, traga a atitude e os resultados que precisamos. Vamos trabalhar muito para dar à nossa torcida a resposta que ela merece”, afirmou o clube.



Antônio Pesso assume o comando do Ganso para a sequência da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.