Atletas da APAE de Araxá conquistam 29 medalhas e quatro recordes brasileiros em competições paralímpicas





Com apoio da Prefeitura de Araxá, atletas da APAE de Araxá conquistaram 29 medalhas em três importantes competições paralímpicas realizadas em São Paulo e Poços de Caldas. Ao todo, foram 26 medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze, além de quatro recordes brasileiros, levando o nome de Araxá ao pódio em disputas estaduais e nacionais.

A participação dos atletas nas competições contou com o suporte da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que disponibilizou transporte para o deslocamento dos atletas e profissionais que integraram as delegações.

No Campeonato Brasileiro de Jovens, realizado em São Paulo, os atletas da APAE de Araxá encerraram a participação com nove medalhas, sendo oito de ouro e uma de bronze, além de um recorde brasileiro. O destaque foi João Paulo, que conquistou o ouro no lançamento de dardo Sub-20, classe F33, com a marca de 12,65 metros, estabelecendo um novo recorde brasileiro.

Já nos Jogos Escolares Paralímpicos, realizados em Poços de Caldas, foram conquistadas 17 medalhas, sendo 15 de ouro, uma de prata e uma de bronze, ampliando os resultados dos atletas de Araxá em competições do paradesporto.

Na natação paralímpica, Ludimila Borges também se destacou no Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Natação, realizado em São Paulo. A atleta disputou três provas e conquistou três medalhas de ouro e três recordes brasileiros na classe S1.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, destaca a importância dos resultados e da participação dos atletas em competições que proporcionam novas experiências e oportunidades no paradesporto.

“É uma satisfação ver Araxá sendo tão bem representada e acompanhar resultados tão importantes. Nosso papel é contribuir para que esses atletas tenham condições de participar das competições e mostrar todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Parabenizamos os atletas, profissionais e toda a equipe da APAE pelas conquistas”, afirma.

Confira os resultados



Campeonato Brasileiro de Jovens

8 medalhas de ouro

1 medalha de bronze

1 recorde brasileiro

Jogos Escolares Paralímpicos



15 medalhas de ouro

1 medalha de prata

1 medalha de bronze

Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Natação



3 medalhas de ouro

3 recordes brasileiros

Total



29 medalhas

26 medalhas de ouro

1 medalha de prata

2 medalhas de bronze

4 recordes brasileiros