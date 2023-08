Cinco pessoas são presas em ações da PM contra o tráfico de drogas

A Polícia Militar registrou quatro ocorrências de maior destaque contra o tráfico de drogas nas últimas 24h. As prisões e apreensões de foram realizadas nos bairros Ana Pinto de Almeida, São Geraldo, Alvorada e São Pedro nesta quarta-feira (2). Durante as quatro operações a PM prendeu cinco suspeitos.

As equipes policiais apreenderam tabletes de maconha, uma balança de precisão, pedras de crack, papelotes de cocaína e certa quantia em dinheiro. Todos os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, assim com as drogas apreendidas.