Cine Sesc volta a exibir filmes da ‘MUMIA’

Pelo segundo ano consecutivo o Cine Sesc, iniciativa que promove a circulação, difusão e acesso a produções cinematográficas nacionais e internacionais, vai apresentar filmes que fizeram parte da programação da Mostra Udigrudi Mundial de Animação (MUMIA). As exibições são fruto de uma parceria entre a instituição e os organizadores do projeto. O objetivo é ampliar o acesso do público às produções vindas de todas as partes do país.

As sessões serão realizadas de 3 a 28 de outubro de 2017. Em BH e na Região Metropolitana, irão ocorrer nas seguintes unidades: Sesc Contagem, Santa Luzia, Floresta, Carlos Prates e Venda Nova.

No interior do estado, o Cine Sesc acontecerá, simultaneamente, em 18 unidades. São elas: Sesc Almenara, Araxá, Bom Despacho, Governador Valadares, Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Lavras, Patos de Minas, Santos Dumont, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia. Todas as sessões são gratuitas.

ARAXÁ (quartas-feiras, às 19h30)

· 4/10 | Animação Mineira 1: “A orelha de Van Gogh”, “Canção da América”, “Matiz”, “Konãgxeka: o Dilúvio Maxakali”, “Good Night(mare)”, “Mobilidade Urbana”, “Quinto Andar”, “Égun”, “Gadanthara – Um Fragmento da Biblioteca de Pormenores”

· 11/10 | Animação Brasileira 1: “A Noiva do Coelhinho”, “Até a China”, “Caetano, o Mágico”, “Cartas”, “O Ex-Mágico”, “H2Obby”

· 18/10 | Animação Mineira 2: “Castelos ao Vento”, “O Bloqueio”, “Tudo”, “Lúmen”, “Casa de Máquinas”, “O Céu no Andar de Baixo”, “Balanços e Milkshakes”, “Tipoema – Movimento1”

· 25/10 | Animação Brasileira 2: “Say I Am Only Seventeen”, “Pontos de Vista”, “O Último Engolervilha II”, “Macacos me Mordam”, “Água – Me Poupe!”

Ao todo, serão exibidos 28 curtas nacionais divididos em quatro programas de aproximadamente uma hora de duração. Uma grande oportunidade de conferir o que de melhor anda sendo produzido e atingindo um público cada vez maior.

Entre os destaques estão os filmes Até a china, de Marão; Castelos de vento, de Tania Anaya; Lumen, de Willian Salvador; O céu no andar de baixo, de Leonardo Catapreta; O quinto andar, de Marco Nck; Egun, de Helder Quiroga.

SOBRE A ‘MUMIA’

A MUMIA procura trazer uma programação repleta de novidades do mercado de cinema de animação, no Brasil e do mundo, com mostras especiais, competências mineiras, nacionais e internacionais e filmes voltados ao público infantil e juvenil. Realizada desde 2003 em Belo Horizonte, a MUMIA é reconhecida como um evento consolidado entre os festivais de cinema no Brasil. Mais informações aqui.

SOBRE O ‘CINE SESC’

Realizado em espaços de cinema não convencionais, o Cine Sesc é um dos maiores circuitos de exibição de filmes no país. As obras são apresentadas nas salas de audiovisual das unidades, incentivando a fruição e o bate-papo em torno do cinema brasileiro e internacional, comercial ou independente, em um eixo educativo, artístico e cultural. Nessa perspectiva, o projeto propõe um recorte temático com filmes que abordam assuntos sociais relevantes.