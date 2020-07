Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios ganha plataforma on-line

O Circuito Mineiro de Oportunidade e Negócios (CMON) ganhou um novo formato neste período de isolamento social. A primeira edição virtual do programa aconteceu por meio de agendamentos on-line entre compradores e pequenos fornecedores, tais como cooperativas, agroindústrias, pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI). Ao todo, nove supermercados da região da Zona da Mata e 65 empresas fornecedoras geraram 204 rodadas de negócios.

O circuito tem como pilar o apoio a pequenos produtores, de forma a aproximá-los de empresas âncoras e setores estratégicos da economia mineira para a realização de compras e vendas. Nesta edição de estreia, que ocorreu entre os dias 7 e 9 de julho, o programa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), em parceria com a Associação Mineira de Supermercado (Amis), também ganhou novos apoiadores, como a Fiemg, Emater-MG, Sebrae-MG e do Sistema Ocemg.



Oportunidades



Para a diretoria de Apoio aos Pequenos Negócios e Cooperativismo da Sede, Eneila de Loiola, a expectativa do CMON é conectar os pequenos negócios a novas oportunidades de acesso a mercados, especialmente neste momento da economia, com o setor bastante abalado. “Para cada edição, faremos a tabulação dos resultados, em perspectiva de negócios gerados e futuros”, explica Eneila.



Para o fortalecimento dos pequenos empreendedores e do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, os participantes recebem orientação qualificada em técnicas de vendas e potencialização de negócios, apresentação de produtos para compradores e rodadas de negócios com empresas âncoras e setores estratégicos da economia mineira.



Participante desta primeira edição, a produtora Katya Salomão afirma que o encontro virtual vai além dos presenciais. Para ela, que atua no ramo de azeites aromatizados, o tratamento individualizado, o contato exclusivo com o possível cliente que favorece a serenidade ao trato com o cliente foram algum dos destaques. Ela lembra, ainda, a possibilidade de poder explicar melhor o produto e as características de produção, origem e rotulação.



“Com um dos prováveis clientes, uma vez entendido o produto, foi possível até discutir como seria o posicionamento dentro do estabelecimento, caso a venda se concretizasse. Essa sintonia, buscando potencializar o produto e o consequente fortalecimento das vendas do cliente, é a primeira vez que observo. E já é minha terceira participação”, afirma.



Próximo encontro



O resultado do encontro virtual fez com que a equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico já montasse a programação para as demais regiões de Minas até dezembro deste ano.



De acordo com a diretora de Apoio aos Pequenos Negócios e Cooperativismo da Sede, Eneila de Loiola, a próxima edição será exclusiva para o segmento de panificação, em 11 de agosto, com participação de padarias da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em seguida, nos dias 18 e 19 de agosto, será a vez do encontro com os supermercadistas.