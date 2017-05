Circuito Respire irá unir Yoga e Acroyoga no Barreiro, em Araxá

Foto: Studio Lorena Guimarães/Divulgação

Com o objetivo de levar o bem-estar às pessoas através da respiração e de exercícios físicos, uma professora de yoga e outra de pilates se juntaram para realizar o Circuito Respire, em Araxá. O evento irá acontecer neste domingo (28), às 9h na Lagoa Norte do Barreiro e é aberto ao público. Esta será a primeira fase do circuito que terá aulas de Ashtanga Vinyasa Yoga e AcroYoga.

De acordo com instrutora de Ashtanga Yoga, Débora Melo, a ideia é levar as duas práticas para que as pessoas conheçam os benefícios de cada uma delas. A responsável pelo pilates e pelo Acroyoga, Lorena Guimarães, concorda e afirma que este também é um trabalho para conscientizar sobre a importância de as pessoas tirarem um tempo para o bem-estar.

Segundo Débora, o Circuito Respire irá oferecer às pessoas algo diferente do convencional, uma oportunidade delas se conectarem com a natureza e com elas mesmas. “Como as duas aulas serão no Barreiro, um lugar com árvores, água e com a energia do bem-estar, tenho certeza que as pessoas que participarem vão perceber a conexão entre elas mesmas, elas com as outras pessoas e elas com a natureza”, disse.

Para Lorena, a rotina de trabalho e a espera constante pelo descanso, faz com que muita gente deixe de perceber que descanso também pode ser com uma prática de exercício que trabalhe além do corpo, a alma e a mente. “Muitas vezes o que afasta as pessoas de um exercício físico é elas terem tentado outras modalidades e não terem se identificado. A gente percebe que o Yoga e o Pilates são práticas democráticas, que dão oportunidades para todos os perfis”, comentou.

Circuito Respire

O Circuito Respire acontecerá em quatro fases. A primeira será neste domingo, no Complexo do Barreiro abordando o Yoga e Acroyoga. A segunda em junho e terá como foco o Yoga e o Treinamento Funcional. A terceira será em julho e irá ressaltar também o Yoga e o Pilates. A quarta fase, fechando o circuito, acontecerá em agosto. As datas e locais ainda serão definidos. Todas as atividades serão realizadas em lugares públicos e são gratuitas. O projeto também conta com colaboradores que apoiam as atividades.

Acroyoga

O Acroyoga é uma fusão do Yoga com o universo acrobático. As aulas serão ministradas pela fisioterapeuta, instrutora de Pilates e Acroyoga, Lorena Guimarães. Formada pela Acrobrasil, Lorena explica que a atividade é realizada com, no mínimo, três pessoas. “Uma é a base, a outra é o elemento voador e a outra é o anjo. A atividade vai além da prática física, pois não treina apenas o nosso corpo, mas nossas mentes e corações. Ensina muito sobre dar e receber, companheirismo, amizade, amor e espírito em equipe”, afirmou.

Ashtanga Vinyasa Yoga

O Ashtanga Vinyasa é outra vertente do Yoga. A prática trabalha uma sequência de posturas aliada à respiração. De acordo com a professora Débora Melo, a prática contínua traz uma mudança física e espiritual. “O Ashtanga é uma atividade que a medida que você vai praticando, você vai adquirindo mais posturas. Então, como tudo na vida, é necessária disciplina para que consigamos avançar. No Circuito Respire vamos dar uma introdução do que é trabalhado e estarei à disposição para esclarecimentos”, comentou.

Serviço: Circuito Respire

Data: 28 de maio

Local: Lagoa Norte do Complexo do Barreiro, próximo à igreja.

Horário: 9h

Evento gratuito.