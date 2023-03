Círculo de Mulheres da Ampara é destaque no mês da mulher

Sem início, meio ou fim, o círculo é considerado algo perfeito pela sua simetria. Pautado nessa analogia, a oficina “Círculo de Mulheres” da Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá busca enfatizar a valorização da mulher e de temáticas femininas nas atividades desenvolvidas.

Devido à diversidade e complexidade do mundo, trabalhar a individualidade de cada um é muito importante e no caso dessa oficina, a individualidade da mulher é a pauta. Sem se importar com a condição, situação ou classe, a atividade se desenvolve mostrando a importância da mulher na sociedade e muitas experiências são trocadas para que lições e ensinamentos sejam tirados dali.

Para a mediadora do grupo, Melina Costa, graduada em Direito, História e Pedagogia, o círculo tem um papel fundamental na vida das mulheres que participam, outro olhar e perspectiva sobre as situações da vida são adquiridos a partir do momento que elas passam ali.

“Nos encontros, as participantes têm contato com expressões artísticas, como dança, música, canto, desenho, leitura e escrita. Os círculos propostos levam conhecimento relevante sobre as formas das mulheres se fortalecerem e se protegerem. Também geram a formação de rede de apoio e conexão entre as participantes. As expressões artísticas levam bem-estar e muitos dos sentimentos podem fluir através da arte. As atividades dos Círculos propostos incentivam as realizações femininas no trabalho por meio da cooperação. Ocorre também a valorização dos dons e talentos de cada profissional”, ressalta a facilitadora.

Sobre a Ampara

A Ampara tem como missão promover apoio, acolhimento e assistência, cuidando de crianças, jovens, adultos e idosos com câncer, atuando na prevenção e diagnóstico precoce da doença.

Entre os auxílios realizados pela instituição estão doações de produtos como caixas de leite, cestas básicas, suplementos alimentares, bolsa de colostomia, medicamentos não fornecidos pelo SUS, fraldas geriátricas e absorventes cirúrgicos.

Além disso, a Associação também presta atendimentos psicológicos, nutricional, de assessoria jurídica, assistência social, oficinas, entre outros, auxiliando atendidos e familiares.