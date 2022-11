Cistrisul confirma Samu para Araxá em reunião com Raphael Rios e secretária de Saúde Cristiane Pereira

Mais um passo importante para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) em Araxá. Nesta quinta-feira (17), o presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, e a secretária de Saúde, Cristiane Pereira, participaram da reunião que confirmou a implantação do Samu em Araxá. O encontro com representantes do Consórcio de Urgência e Emergência do Triângulo Sul (Cistrisul) foi realizado na sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale) em Uberaba.

Equipes do Samu, secretários de saúde e técnicos de diversos municípios da macrorregião estiveram na reunião. Durante o encontro, a diretora do Cistrisul, Vanessa Silva Faria, deu detalhes sobre a vinda do Samu para Araxá e os próximos passos.

“Nós estamos com o processo em andamento sobre o plano de trabalho pra aquisição dos equipamentos e medicamentos pra implantação do Samu nas bases descentralizadas, que serão 19 bases. Logo que o plano de trabalho for aprovado vai ser realizado o processo licitatório pra aquisição desses equipamentos e distribuição nas 19 bases aqui da região”, destaca Vanessa Silva.

Consta no planejamento para Araxá uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma Unidade de Suporte Básico (USB).

De acordo com a secretária de Saúde, Cristiane Pereira, o Samu virá para o trabalho de melhoria na urgência e emergência no município. “O Samu é uma dessas principais estratégias para alcançarmos esse objetivo”, diz Cristiane.

Reunião em Uberaba durante a confirmação do Samu para Araxá e cidades da macrorregião

Solicitações ao Governo de Minas

O vereador Raphael Rios fez a solicitação do Samu em Araxá diretamente ao governador Romeu Zema em julho de 2021. Neste ano, o vereador também esteve em Belo Horizonte com o vice-governador eleito, Matheus Simões, tratando sobre o serviço. O processo avançou e tem aprovação por parte do prefeito Robson Magela.