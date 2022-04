Click Telecom sai na frente e lança internet ultra veloz de 2 Giga com tecnologia XGSPON em Minas Gerais

Para manter o posicionamento de vanguarda e estar sempre um passo à frente, a Click Telecom acaba de confirmar, para o mês de abril, o lançamento da tecnologia de ponta XGSPON, que aumenta em quatro vezes a velocidade de internet disponível ao usuário, o que permite uma conexão de até 10 gigabytes.

A tecnologia é a mais avançada no segmento de internet fibra e leva o usuário a um novo nível de experiência. A empresa, fundada em Araxá é a primeira a lançar este serviço ao mercado de Minas Gerais. O modelo de vendas segue o formato B2C, ou seja, business to consumer (empresa para consumidor).

Entre os principais focos do investimento no produto, está a demanda crescente do mercado dos games no país. Segundo a consultoria especializada Newzoo, só no Brasil, o segmento de jogos faturou US$ 2,3 bilhões em 2021, com alta de 5% em relação ao ano anterior.

“Nosso público principal são os gamers, aqueles aficionados por tecnologia, youtubers, influenciadores digitais. É uma demanda latente de um mercado que cresce de forma meteórica e, como sempre costumamos fazer, agimos com antecedência para ser pioneiro na região”, afirma Neyrimar Pereira, CEO da Click.

Segundo o executivo, inicialmente, o produto será disponibilizado em Uberlândia, Uberaba e Araxá e, conforme surgimento natural da demanda, a empresa aplicará um plano estratégico já desenhado para ampliar o alcance em toda sua área de atuação.

“A Click tem a palavra inovação no DNA, e estar sempre à frente do mercado, levando o que há de melhor em tecnologia, é o que nos move. Nosso compromisso é proporcionar o mais alto desempenho e melhor experiência para os clientes, cada vez mais conectados e dependentes de uma conexão muito estável e ultra veloz”, acrescenta Neyrismar.

Outros diferenciais

A tecnologia específica oferecida é a XGS-PON 10g download, com 10g de upload. Até então, os planos disponíveis no mercado consistiam de 250 mega a 1 giga. Com este lançamento, será possível oferecer pacotes acima de 1 giga, mas que poderão chegar a 10 gigas no futuro.

Na prática, com maior velocidade de conexão, e com toda essa capacidade disponível, os clientes poderão usufruir de múltiplos acessos nas residências, utilizando sistemas de casa conectada, transmissão de vídeos e jogos, tudo ao mesmo tempo e sem perda de velocidade.

Vale reforçar que a tecnologia tradicionalmente usada pelas pequenas, médias e grandes operadoras no Brasil é a GPON, quem tem desempenho inferior. “Resumindo, podemos afirmar que este novo plano proporciona de fato alto desempenho e melhor experiência para o cliente que busca conexão estável e ultra veloz”, completa o CEO.

O produto já está disponível nos canais de atendimento da Click (veja abaixo).

Franca expansão em 2022

A Click segue com agressivo plano de expansão de negócios em 2022, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Depois de inaugurar mais uma unidade própria em Uberlândia – a quarta na maior cidade do Triângulo Mineiro, a empresa anunciou em março sete novas lojas no interior de São Paulo, região com imenso potencial de demanda para a provedora.

Vale lembrar que o destaque regional e a excelência no serviço e tecnologia levaram a Click a ser incorporada recentemente pela gigante nacional Alloha Fibra, que já atua em mais de 200 cidades do país. A empresa mineira está entre as que foram incorporados pela companhia.

SOBRE A CLICK TELECOM

Segundo balanço recente, atualmente, a empresa do setor de telecomunicações já é responsável por conectar mais de 30 cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, além de atuar no interior do estado de São Paulo, região que está recebendo o maior avanço da companhia neste início de ano. Com mais de vinte anos de atuação e matriz em Araxá, a Click é pioneira da modalidade de fibra óptica no Alto Paranaíba. A missão central do grupo, com visão atualizada no novo mundo digital, é conectar pessoas por meio de fibra óptica de qualidade, TV por Assinatura e serviços B2B (Business to Business).