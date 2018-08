Colaboradores da UPA recebem treinamento sobre combate a incêndios

Em parceria com a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Saúde, promoveu um treinamento para os funcionários da UPA sobre brigada de incêndios. O curso foi proferido nesta quarta (22) de agosto, pelo Cabo Marcelo Dutra Estevão que apresentou uma pauta com conteúdo teórico e prático para 30 servidores. Todos conheceram os processos e comportamento de fogo e a utilização correta de ferramentas e equipamentos a serem usados no combate a um incêndio. “É um auxílio para o Corpo de Bombeiros e mostra que os servidores têm plenas condições de atuar e diminuir o incêndio ou, pelo menos, controlá-lo até a nossa chegada”, enfatiza Cabo Estevão.

O curso iniciou na UPA e foi finalizado na sede da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a diretora administrativa da unidade, Samira Rodrigues, esse curso é muito importante para todas as categorias profissionais, sejam dos setores referentes ao administrativo, assistencial, enfermagem, equipe de limpeza e vigilantes. “Toda nossa equipe sempre recebe treinamento, isso faz parte de um cronograma permanente de capacitação para todos os nossos servidores”, comenta.

Alves Gama é coordenador de segurança da UPA, e afirmou que o curso é essencial para todos. “É muito importante para quem trabalha principalmente na UPA, com grande aglomeração de pessoas, muitas alas separadas, acamados, enfim, caso aconteça um incêndio, é fundamental que toda a equipe esteja preparada”, destaca.

Durante toda essa sexta-feira, 24, os 30 servidores estão em um curso de primeiros socorros promovido pelo Corpo de Bombeiros até às 17h na Secretaria de Saúde. Anteriormente, outra turma composta por 11 profissionais que trabalham na UPA também passaram pelos mesmos cursos nos últimos dias 7 e 9 de agosto.