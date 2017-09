Aproveitando a data em que se comemora o dia da Árvore, alunos e professoras do 2º Período do Colégio São Domingos, com o apoio da Polícia Militar, realizaram, no dia 21 de setembro, uma Blitz Educativa com o objetivo de conscientizar a comunidade araxaense para o cuidado com o meio ambiente.

As crianças entregaram aos motoristas um panfleto e uma muda. O evento foi um sucesso!

Confira as fotos: