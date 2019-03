Colégio Sesc aposta na tecnologia como incremento à educação

O uso da tecnologia como aliada na educação é uma estratégia amplamente defendida por profissionais da área tem todas as partes do mundo. O desejo de acompanhar essa tendência e manter as políticas institucionais para o setor na vanguarda levaram o Colégio Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha) inaugurar um novo momento.

Por meio do projeto ‘Tecnologia na Escola’ o Colégio Sesc Araxá foi o primeiro da rede a passar pelos investimentos e mudanças tecnológicas. Tudo começou em 2018 e, hoje, as 14 salas de aula contam com três computadores para uso dos alunos e professores.

“Não temos mais laboratório de informáticas, são cantinhos de pesquisa em cada sala de aula com computadores e tablets com acesso à internet”, explica a diretora do Colégio Sesc em Araxá, Beatriz Campos.

Beatriz reforça que os livros, cadernos e lápis estão ganhando, cada vez mais, aliados no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes. Internet, tablets, computadores e até lousa mágica são ferramentas constantes nas salas de aula e provam que a tecnologia tem se tornado fundamental para estabelecer uma metodologia que converse com a geração Alpha – nascidos depois de 2010.

Apesar de o ano letivo ter começado há pouco, o resultado da inserção dos equipamentos digitais já pode ser notado. “Esse é o mundo delas. Essa geração tem muita facilidade com a tecnologia e isso desperta mais interesse no processo de aprendizagem, pois sentem-se desafiados. Em vez de decorar tabuada, aprendem matemática por meio da interação com ambientes virtuais”, observa a diretora.

O Colégio Sesc Araxá possui um grande público em vulnerabilidade social – integrantes do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Apesar de alguns conhecerem as ferramentas, muitos não têm acesso a elas. Inserir tecnologia no ensino regular é prepará-las para um mercado de trabalho competitivo e que apresentará profissões que ainda nem existem.

A unidade ainda tem vagas remanescentes para o ano letivo vigente e os interessados podem procurar informações na secretaria do colégio.