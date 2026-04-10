Com a presença das famílias, Projeto Lobinho realiza jogo-treino contra a equipe Gol de Placa

O Projeto Lobinho Transformando Vidas promoveu mais um jogo-treino contra a equipe Gol de Placa, em partida realizada no campo do Santa Terezinha.

A atividade foi marcada pela presença de pais, amigos e familiares, que acompanharam de perto o desempenho dos jovens , tornando o momento ainda mais especial e fortalecendo os laços entre o projeto e a comunidade.

Além da prática esportiva, o encontro proporcionou integração, convivência e incentivo aos participantes, reforçando a importância do esporte na formação dos alunos.

Durante a partida, o Lobinho balançou as redes com gols de João Otávio, Miguel, João Gabriel e João Lucas. A partida terminou 4×3 para o Dínamo.

Sobre o projeto

Com aulas semanais realizadas no Campo do Dínamo (Vila Silvéria) e nos ginásios Paulinho de Souza (Jardim Natália) e Geraldo Montovani (Padre Alaor), o projeto oferece atividades gratuitas e de acesso aberto a toda a comunidade, garantindo que crianças e adolescentes de diferentes realidades sociais possam participar.

Viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da CBMM e apoio da Prefeitura de Araxá, o Projeto Lobinho Transformando Vidas mostra, na prática, como o esporte pode ser um instrumento de transformação social, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional e social dos jovens e ajudando-os a construir uma base sólida para o futuro.