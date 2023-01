Com baixa procura pela dose de reforço, Araxá alerta a população para atualizar a vacinação infantil contra a Covid-19

Araxá está com baixa procura da dose de reforço (D2) para vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 6 meses e 2 anos 11 meses e 29 dias (que já receberam a 1ª dose em um intervalo de 4 semanas).

Os pais ou responsáveis devem levar esse público infantil às quartas ou sextas-feiras, na Unicentro, localizada na avenida Dâmaso Drummond, nº 275, das 8h às 13h. Os documentos obrigatórios são o Cartão de Vacina e Cartão do SUS (se tiver). Se a criança estiver acompanhada por terceiros, os mesmos devem entregar o Termo de Autorização – que está disponível para impressão no site ( www.araxavacina.com.br) – assinado pelos pais.

A técnica de enfermagem do Centro de Vacinação de Araxá, Carla Eduarda Monteiro, destaca a importância da vacinação para qualquer faixa etária. “A vacinação diminui a proliferação de doenças e evita sintomas agravantes no ser humano. Por isso, a Secretaria de Saúde alerta os adultos para que acompanhem as datas corretas do reforço da vacina e aproveitem o período de férias escolares para colocar o Cartão de Vacinação das crianças em dia, aproveitando o serviço gratuito oferecido para a população”, reforça.

O cronograma de vacinação é divulgado diariamente nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Araxá e pode ser conferido também no site ( www.araxavacina.com.br ).