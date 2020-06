Com falta de medicamentos para sedação, Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decide novamente pelo fechamento do comércio de Araxá

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Araxá definiu por novo fechamento do comércio local, mantendo-se apenas os serviços essenciais. O anúncio foi feito durante coletiva com a imprensa na tarde desta quinta-feira (18). A medida deve ocorrer de 7 a 10 dias e inicia a partir da próxima segunda-feira (22). Ela havia sido adotada no início da pandemia, em março, e durou até o final de abril.

De acordo com comunicado que circulou nas redes sociais enviado pela secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, para um grupo de gestores da microrregião, Araxá enfrenta sérias dificuldades para encontrar medicamentos de sedação.

O estoque tem capacidade para atender até 10 dias e é essencial para intubação de pacientes em estado grave para tratamento não só do coronavírus como também AVC, infarto e outros enfermidades.

A dificuldade para compra desses medicamentos tem sido enfrentada em grande parte do Brasil, devido ao período de pandemia. O novo fechamento objetiva diminuir o avanço do contágio do conoravírus em Araxá, que atualmente tem 184 casos positivos, além da microrregião que também deve adotar a mesma medida.

Os serviços essenciais contemplam supermercados, mercados, lojas de conveniência, hortifrutigranjeiros, açougues, padarias, farmácias, postos de combustíveis, distribuidores de gás, construção civil, oficinas mecânicas e borracharias e atividades industriais, com as condições de segurança e higiene para funcionários.

Demais segmentos com restrição voltam a funcionar em sistema de delivery ou retirada no balcão, como fornecimento de autopeças, materiais de construção, fornecimento de alimentos para animais, fornecimento de produtos para atividades agropecuárias, farmácia veterinária, bares, restaurantes, lanchonetes e fornecimento de produtos naturais.